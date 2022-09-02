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Регион
Опубликовано 2 сентября 2022, 07:43
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Киев пытался внедрить своих шпионов в миссию МАГАТЭ

Рогов заявил о попытке Киева внедрить шпионов и диверсантов в делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Власти Киева пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС шпионов и диверсантов под видом сотрудников СМИ. Об этом сообщил в пятницу член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов добавил, что этот замысел был раскрыт и попытка помешать работе мониторинговой миссии на станции успешно пресечена.

"На территорию Запорожской АЭС они допущены не были", — сказал он.

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Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.


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ТАСС / Сергей Мальгавко

Марина Калегина
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