Киев пытался внедрить своих шпионов в миссию МАГАТЭ

Власти Киева пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС шпионов и диверсантов под видом сотрудников СМИ. Об этом сообщил в пятницу член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов добавил, что этот замысел был раскрыт и попытка помешать работе мониторинговой миссии на станции успешно пресечена.

"На территорию Запорожской АЭС они допущены не были", — сказал он.