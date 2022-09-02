В России ограничили использование выпущенных за рубежом карт UnionPay

Китайская платёжная система UnionPay ввела запрет на использование своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах, подпавших под санкции российских банков-эквайеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях и на платёжном рынке.

"Действительно, китайская платёжная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнёрства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключён приём иностранных карт UnionPay", — уточнил инсайдер на платёжном рынке.

По словам другого собеседника, данный шаг UnionPay могла принять из опасений подпасть под вторичные санкции. Ещё один источник в банке утверждает, что карты перестали работать в ряде терминалов ещё в апреле–мае.