Россия испытала модернизированный ударный вертолёт Ка-52М на Украине

"В настоящее время Ка-52М проходит государственные испытания, и военными было принято решение попробовать модернизированную машину в спецоперации. Вертолёт показал себя в работе очень хорошо", — сказал собеседник агентства.

Ка-52М является модернизированной версией современного боевого вертолёта Ка-52 "Аллигатор". Обновлённая машина оборудована вооружением с вертолёта Ми-28Н, что значительно повысило дальность поражения целей. Кроме того, на воздушном судне установлен новый радиолокационный комплекс, а помимо прочего вооружения также появилась управляемая ракета повышенной дальности. Модернизированные системы позволяют обновлённому "Аллигатору" фиксировать цели на более далёком расстоянии, а новый цифровой привод помогает лётчикам точнее прицеливаться при стрельбе из пушки. Первый опытный образец Ка-52М поднялся в воздух в августе 2020 года, а уже через два года, на форуме Армия-2022, Минобороны заключило контракт на поставку данного типа вертолётов в российские войска.