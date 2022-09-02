Автомобилистов с наступлением осени призвали обращать внимание на опавшие листья
Автоэксперт Колодочкин предупредил водителей об опасностях, которые поджидают их осенью
Опавшие листья в осенний период представляют большую опасность: они сильно ухудшают сцепление с дорогой. Дорожная обстановка осенью осложняется также сниженной видимостью и обильными дождями. Об этом автолюбителей предупредил автоэксперт Михаил Колодочкин. Специалист отметил, что на комфорте вождения негативно сказывается и ранний заход солнца.
"В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и т.д. Ещё из-за потемнения растёт вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо", — сказал Колодочкин в беседе с "Вечерней Москвой".
Дорожную обстановку в осенний период осложняют частые дожди. Как отметил собеседник издания, при дожде на скоростях выше 70 километров в час возникает риск аквапланирования. На высокой скорости автомобиль всплывает на тонкой плёнке воды и полностью теряет управление. С машиной ничего нельзя сделать, пока скорость не снизится, объяснил автоэксперт.
Главный редактор журнала "За рулём", автоэксперт Максим Кадаков ранее сообщил, что один из главных моментов, которому следует уделить внимание во время обслуживания автомобиля зимой, — состояние аккумуляторной батареи. Её ёмкости иногда не хватает для того, чтобы запустить двигатель.
ТАСС / Сергей Савостьянов