Автомобилистов с наступлением осени призвали обращать внимание на опавшие листья

Опавшие листья в осенний период представляют большую опасность: они сильно ухудшают сцепление с дорогой. Дорожная обстановка осенью осложняется также сниженной видимостью и обильными дождями. Об этом автолюбителей предупредил автоэксперт Михаил Колодочкин. Специалист отметил, что на комфорте вождения негативно сказывается и ранний заход солнца.

"В сентябре с максимальной скоростью сокращается световой день, каждый день становится чуть темнее, человек к этому не сразу привыкает. При этом, когда совсем темно, в ряде случаев дорожное полотно сливается в одно целое с обочиной, канавами и т.д. Ещё из-за потемнения растёт вероятность ослепления встречными водителями, потому что фары, особенно плохо отрегулированные, могут светить куда не надо", — сказал Колодочкин в беседе с "Вечерней Москвой".

Дорожную обстановку в осенний период осложняют частые дожди. Как отметил собеседник издания, при дожде на скоростях выше 70 километров в час возникает риск аквапланирования. На высокой скорости автомобиль всплывает на тонкой плёнке воды и полностью теряет управление. С машиной ничего нельзя сделать, пока скорость не снизится, объяснил автоэксперт.