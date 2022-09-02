Реактор "Фукусимы-1" погрузят в водный саркофаг для извлечения ядерного топлива

Японские специалисты задумались о новом способе извлечения расплавившегося ядерного топлива на одном из реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1" — эта процедура предусматривает его погружение в воду.

Телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к компании – оператору станции Tokyo Electric Power, сообщает, что этот способ подразумевает создание вокруг здания третьего реактора, включая его подземную часть, прочного водонепроницаемого саркофага. Предполагается, что этот саркофаг способен выдерживать большую нагрузку и внутреннее давление. Вода рассеивает радиоактивное излучение, поэтому затопление реактора обеспечит более безопасную рабочую среду при извлечении расплавившегося топлива. Такой вид работ считается самым сложным при ликвидации последствий аварий на атомных станциях.

У него между тем имеется и свой минус: метод может оказаться очень затратным, что существенно увеличит смету на ликвидационные работы на "Фукусиме-1", — на сегодняшний день она и без того достигает отметки в 8 трлн иен ($57,5 млрд). Высокие расходы будут связаны с тем, что для реализации проекта потребуются передовые технологии и сложные инженерные расчёты.