США предрекли катастрофу из-за решения по Украине

Власти США отправляют на Украину вооружение на миллиарды долларов, что может сильно аукнуться Вашингтону уже в ближайшем будущем. Об этом предупреждает научный сотрудник Defense Priorities Бенджамин Гилтнер.

В статье для издания Business Insider он отметил, что всё больше критиков военной помощи Киеву начинают задаваться вопросами, где может в итоге оказаться отправленное оружие и какие долгосрочные риски несёт это для безопасности Соединённых Штатов. Как указал автор материала, точно ответить на эти вопросы сейчас нельзя, а значит, нужно проявлять большую осторожность в вопросе военных поставок Украине.

Гилтнер сослался на мнение исследователя Джордана Коэна, который выразил мнение, что Штаты почувствуют последствия столь неосмотрительной политики уже буквально через десятилетие. Коэн обращает внимание на события в Сирии и Йемене, когда поставленное американскими властями оружие оказалось на чёрном рынке и стало добычей террористических формирований. По мнению Гилтнера, чем больше Вашингтон передаст вооружений Киеву, тем сильнее накалится обстановка в регионе, поскольку Россия обоснованно воспринимает подобные шаги как угрозу своей безопасности.

"Американским политикам следует перестать так сильно верить в то, что оружие служит средством достижения целей… Существуют и другие инструменты, такие как дипломатические переговоры. Украине и США нужно использовать что-то, кроме вооружений, чтобы прекратить этот кризис", — резюмировал обозреватель.