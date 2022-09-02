Онищенко перечислил факторы, из-за которых Россию ожидает рост заболеваемости ковидом

Доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что число случаев заражения ковидом в стране на самом деле превышает то, что выявлено официально. Объяснение заключается в том, что в России достаточно случаев, когда граждане болеют бессимптомно. Специалист в беседе с Лайфом предрёк рост количества инфицированных коронавирусом.

"У нас много людей, которые даже не подозревают, что они больны. Это бессимптомное течение заболевания, а правильно назвать — носительство вируса. Человек чувствует себя удовлетворительно, а вирус в нём есть. Такие люди опасны прежде всего для окружающих. Иммунная система этого человека справляется и не беспокоит даже его, а вот нас, врачей-эпидемиологов, беспокоит", — посетовал Онищенко.

Рост заболеваемости ковидом, считает он, будет продолжаться, а виной всему — ряд факторов. Во-первых, начался учебный год у школьников и студентов. Во-вторых, взрослые россияне вернулись на работу после летних отпусков. Ещё один опасный фактор — резкое снижение температуры воздуха, более чем на 15 градусов.

"У человека есть температурная адаптация. Ещё вчера прятался от жары, а сегодня надо укутываться. Не все успеют не только с точки зрения метаболизма, но и с точки зрения поведения отреагировать. По привычке выйдут на улицу раздетые. Думаю, где-то к концу следующей недели мы будем уже пожинать то, что произошло сегодня. Нужно внимательно следить за своим здоровьем", — предупредил Онищенко.