Направил пистолет в лицо: Вице-президента Аргентины пытались убить прямо у её дома

Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. Об этом сообщают местные СМИ. Также был опубликован момент инцидента. На кадрах видно, что мужчина наставил на политика пистолет.

Момент покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Видео © Twitter / todonoticias

При этом сама Киршнер чудом не пострадала. Вооружённого мужчину удалось оперативно задержать, его мотивы выясняются. Известно, что подозреваемый из Бразилии.

У дома вице-президента в районе Реколета уже около недели собираются её сторонники, чтобы поддержать политика после предъявленного Киршнер обвинения в коррупции. Ей грозит 12 лет тюрьмы.