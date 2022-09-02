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2 сентября, 02:12

Направил пистолет в лицо: Вице-президента Аргентины пытались убить прямо у её дома

Полиция Аргентины пресекла покушение на вице-президента Кристину Киршнер

Вице-президента Аргентины Кристину Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. Об этом сообщают местные СМИ. Также был опубликован момент инцидента. На кадрах видно, что мужчина наставил на политика пистолет.

Момент покушения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Видео © Twitter / todonoticias

При этом сама Киршнер чудом не пострадала. Вооружённого мужчину удалось оперативно задержать, его мотивы выясняются. Известно, что подозреваемый из Бразилии.

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У дома вице-президента в районе Реколета уже около недели собираются её сторонники, чтобы поддержать политика после предъявленного Киршнер обвинения в коррупции. Ей грозит 12 лет тюрьмы.

Ранее Лайф писал, что неизвестный напал на писателя Салмана Рушди прямо во время лекции в Нью-Йорке. Свидетелями атаки стали зрители, которые пришли на выступление автора. По данным Bloomberg, неизвестный мужчина прорвался на сцену в Институте Чатокуа и начал бить Рушди.

Обложка ©

Twitter / todonoticias

Иван Косицын

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