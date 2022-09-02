В Финляндии уличили НАТО в незаконном применении статьи устава ради Киева

Финский политолог Йохан Бекман заявил, что поставки на Украину западного вооружения осуществляются в рамках применения пятой статьи устава НАТО.

"Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО", — сказал Бекман в беседе с "Украиной.ру".

Согласно пятой статье устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке "будет рассматриваться как нападение на них в целом".

По словам политолога, Североатлантический альянс своими действиями сделал Украину оружием против России. Вместе с тем, Бекман заявил о незаконности поставок оружия Киеву из-за внеблокового статуса Украины.

"Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас", — подчеркнул он.