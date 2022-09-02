Спецслужбы Украины боролись с украинцами, желающими получить паспорта России и Польши

Служба безопасности Украины (СБУ) проводила спецоперации, призванные предотвратить получение украинцами паспортов других стран — России, Румынии, Польши и Венгрии. Свидетельством тому стали секретные документы херсонского отделения спецслужбы, которые были брошены при бегстве ее сотрудников после начала российской военной спецоперации.

"Наиболее опасными тенденциями является получение украинскими гражданами паспортов соседних стран, которые потенциально могут претендовать на части территории нашего государства: РФ, Румыния, Венгрия, Польша", — приводит содержание этих документов РИА "Новости".

Для борьбы с такими гражданами силовики СБУ использовали, в числе прочего, заказные статьи — в них утверждалось, что двойное гражданство "несёт значительную угрозу национальной безопасности Украины и консолидации украинского государства".

В публикации также отмечается, что Россия, Венгрия и Румыния провоцируют получение украинцами, проживающими в приграничных регионах страны, паспортов этих государств. Второе гражданство в СБУ назвали инструментом для дестабилизации и создания социального напряжения в приграничных областях.