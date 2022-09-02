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2 сентября, 00:10

В ЕС призвали власти Сербии разрешить гей-парад в Белграде

Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride в Белграде, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг Косова. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности", — сказано в заявлении, которое приводит РИА "Новости".

В Брюсселе ожидают, что близкие партнёры ЕС будут привержены "защите прав человека", в том числе прав ЛГБТ на собрание и самовыражение.

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Президент Сербии Александр Вучич ранее отменил гей-парад в Белграде, планировавшийся в середине сентября, и объяснил это решение обострением конфликта в Косове и Метохии. В ответ организаторы EuroPride заявили, что мероприятия в его рамках всё равно состоятся, но без парада. Проведение EuroPride предварительно назначено на период с 12 по 18 сентября в Белграде.

Лайф напоминает, что 14 августа тысячи человек вышли в Белграде на шествие верующих в поддержку традиционных семейных ценностей. Жители сербской столицы прошли по улицам города с иконами и под лозунгом "Руки прочь от наших детей!". А 28 августа прошёл уже второй многотысячный крестный ход в защиту традиционных ценностей и против проведения общеевропейского гей-фестиваля EuroPride.

Обложка ©

ТАСС / AP / Jens Meyer

Иван Косицын

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