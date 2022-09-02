В ЕС призвали власти Сербии разрешить гей-парад в Белграде

Евросоюз призвал власти Сербии разрешить проведение гей-парада EuroPride в Белграде, об отмене которого было объявлено после очередного обострения вокруг Косова. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"В свете заявления об отмене EuroPride ЕС призывает сербские власти продолжить контакты с организаторами, чтобы найти решение и принять EuroPride в атмосфере мира и безопасности", — сказано в заявлении, которое приводит РИА "Новости".

В Брюсселе ожидают, что близкие партнёры ЕС будут привержены "защите прав человека", в том числе прав ЛГБТ на собрание и самовыражение.