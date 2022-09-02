Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном сняли с мели

Застрявшее в Босфорском проливе судно с украинским зерном снято с мели. Об этом сообщает отраслевое издание Maritime Executive.

Накануне вечером береговая охрана Турции сообщила, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. Судоходное движение по проливу было временно перекрыто. К месту происшествия было направлено несколько спасательных буксиров.

"Данные автоматической идентификационной системы свидетельствуют, что судно было быстро спущено на воду. По состоянию на поздний вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", — уточняет издание.

Сам пролив пока остаётся закрытым для движения судов. В настоящее время сухогруз идёт в направлении района Ахыркапы, где встанет на якорь для ремонта. Ожидается, что после отвода судна от основных маршрутов пересечения Босфора власти снова возобновят движение по проливу.

По данным итальянского издания Agi, конечной точкой маршрута сухогруза является порт итальянской Равенны, судно перевозит примерно три тысячи тонн зерна.