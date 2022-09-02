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1 сентября, 23:12

Ряд мощных взрывов прогремел в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — проинформировал Рогов у себя в телеграме, добавив, что всеми подробностями поделится позднее.

По некоторым данным, в городе сработала также система противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, не менее пяти взрывов прогремело в Мелитополе несколько дней назад, 29 августа. Разрывы снарядов были слышны в том числе в районе кинотеатра "Победа" — к северу от центра города.

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ТАСС

Дмитрий Алексиевич

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