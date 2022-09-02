Ряд мощных взрывов прогремел в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — проинформировал Рогов у себя в телеграме, добавив, что всеми подробностями поделится позднее.

По некоторым данным, в городе сработала также система противовоздушной обороны (ПВО).