Ряд мощных взрывов прогремел в Мелитополе
В Мелитополе Запорожской области прогремела серия мощных взрывов. Об этом сообщил член администрации региона Владимир Рогов.
"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — проинформировал Рогов у себя в телеграме, добавив, что всеми подробностями поделится позднее.
По некоторым данным, в городе сработала также система противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, не менее пяти взрывов прогремело в Мелитополе несколько дней назад, 29 августа. Разрывы снарядов были слышны в том числе в районе кинотеатра "Победа" — к северу от центра города.
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ТАСС