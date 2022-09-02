Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске Азаренко

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась жать руку белоруске Виктории Азаренко после их матча во втором круге US Open. Вместо традиционного рукопожатия спортсменки обменялись лишь касаниями ракеток.

Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась почти полтора часа. После матча украинка объяснила своё решение не подавать руку белоруске. Как оказалось, всё связано с политикой.

"Это моё решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать. С некоторыми из них у меня были отношения, но они даже не подошли ко мне. У некоторых из них очень большие фан-базы, множество людей со всего мира поддерживают их и наблюдают за ними, но они не используют это должным образом", — объяснилась Костюк.

Спортсменка добавила, что у неё никогда не было личной ненависти к Азаренко. Тем не менее, она, по словам Костюк, играет ​​большую роль в Белоруссии как вне тенниса, так и в теннисном мире, — теннисистка считает, что Азаренко могла бы сделать больше, по крайней мере, "в личных отношениях и вокруг игроков".

Сама Азаренко также прокомментировала инцидент, заявив, что не была удивлена такому поступку украинки. По её словам, не стоит делать из этого громкое дело. Также она заметила, что всегда пожимает руку своим соперницам, однако не может никого заставить жать ей руку.