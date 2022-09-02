ЦБ заявил об изменении статуса валютных депозитов россиян
Первый зампред ЦБ Тулин: Валютные счета россиян становятся де-факто рублёвыми
Первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублёвые. По его словам, сложности с проведением операций в иностранных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.
"Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублёвые с привязкой к валютному курсу", — сказал представитель регулятора в интервью РБК.
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Тулин отдельно подчеркнул, что защита интересов россиян при хранении сбережений на валютных вкладах обеспечивается так же, как и при использовании рублёвых счетов. Первый зампред ЦБ пояснил, что банки без проблем исполняют обязательства по ним в российской валюте, в то время как платежи "токсичными" иностранными деньгами становятся всё более проблематичными.
Такая ситуация и привела к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики, сообщил Тулин.
Ранее инвестиционный стратег компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин заявил, что курс рубля к доллару после пика налогового периода укрепился на отметке 60. А в сентябре ориентиром по паре доллар-рубль может стать зона 63–67.
ТАСС / Николай Гынгазов