В Рязанской области осталось потушить последний очаг возгорания

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в возглавляемом им регионе сохраняется один очаг возгорания. Ликвидировать его мешают погодные условия.

"К сожалению, последние два дня держится устойчивый сильный ветер, до 15–17 метров в секунду, из-за этого полностью локализовать и ликвидировать этот очаг пока не удаётся", — написал врио рязанского губернатора у себя в Телеграме.

Малков обратил внимание, что населённые пункты в регионе находятся в безопасности. Это касается и деревни Култуки, возле которой как раз и расположен последний очаг возгорания.