В Рязанской области осталось потушить последний очаг возгорания
Врио губернатора Малков: В Рязанской области остался один очаг лесных пожаров
Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что в возглавляемом им регионе сохраняется один очаг возгорания. Ликвидировать его мешают погодные условия.
"К сожалению, последние два дня держится устойчивый сильный ветер, до 15–17 метров в секунду, из-за этого полностью локализовать и ликвидировать этот очаг пока не удаётся", — написал врио рязанского губернатора у себя в Телеграме.
Малков обратил внимание, что населённые пункты в регионе находятся в безопасности. Это касается и деревни Култуки, возле которой как раз и расположен последний очаг возгорания.
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко на совещании 31 августа доложил президенту Владимиру Путину, что очаг лесного пожара в Рязанской области, который разгорелся во вторник, будет локализован в течение суток. Малков со своей стороны подчеркнул, что обстановка в области полностью контролируется и угрозы населению нет.
ТАСС / Александр Рюмин