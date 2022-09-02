Памфилова предложила бойкотировать выступления артистов-"оборотней"

"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь "оборотня", который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, грёб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее — облил Россию грязью" , — предложила глава ЦИК в интервью радио "КП" .

Вместе с тем Памфилова считает, что травить таких артистов не следует. По её словам, сама она просто не пойдёт на концерт группы, которая была "вчера любимой". Как высказалась глава ЦИК, артистам необходимо понимать "долю ответственности" и "вносить хотя бы минимальный вклад", пока участники военной спецоперации проливают кровь "за то, чтобы Россия была".