Памфилова предложила бойкотировать выступления артистов-"оборотней"
Глава ЦИК Памфилова призвала россиян не ходить на концерты артистов, критикующих Россию
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала россиян бойкотировать выступления артистов-"оборотней", которые критически высказались о военной спецоперации России на Украине.
"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь "оборотня", который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, грёб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее — облил Россию грязью", — предложила глава ЦИК в интервью радио "КП".
Вместе с тем Памфилова считает, что травить таких артистов не следует. По её словам, сама она просто не пойдёт на концерт группы, которая была "вчера любимой". Как высказалась глава ЦИК, артистам необходимо понимать "долю ответственности" и "вносить хотя бы минимальный вклад", пока участники военной спецоперации проливают кровь "за то, чтобы Россия была".
Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что уехавшие из России из-за событий на Украине звёзды не должны быть героями. Знаменитостей, покинувших родину в ответственный момент, он окрестил отщепенцами.
ТАСС / Михаил Климентьев