Лавров и Кулеба приглашены на заседание Совбеза ООН по Украине

Заседание Совета Безопасности ООН 22 сентября, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, пройдёт на министерском уровне. Приглашение на него получили главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, сообщил постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер. Франция в сентябре председательствует в Совбезе.

"Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран – членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашён по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашён", — цитирует заявление де Ривьера ТАСС.

По словам постпреда, Франция надеется, что и Лавров, и Кулеба посетят это заседание.

Проведение заседания Совбеза ООН выпадает на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, по традиции принимают участие президенты, премьеры и министры.

Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины 22 сентября. А 6 сентября по запросу Москвы пройдёт заседание Совбеза организации в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.