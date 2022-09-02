Лавров и Кулеба приглашены на заседание Совбеза ООН по Украине
Заседание СБ ООН по Украине пройдёт на министерском уровне, приглашены Лавров и Кулеба
Заседание Совета Безопасности ООН 22 сентября, которое будет посвящено ситуации вокруг Украины, пройдёт на министерском уровне. Приглашение на него получили главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба, сообщил постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер. Франция в сентябре председательствует в Совбезе.
"Это министерская встреча, так что все министры [иностранных дел] стран – членов Совета Безопасности ООН будут приглашены. Российский министр будет приглашён по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашён", — цитирует заявление де Ривьера ТАСС.
По словам постпреда, Франция надеется, что и Лавров, и Кулеба посетят это заседание.
Проведение заседания Совбеза ООН выпадает на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН, которая пройдёт с 20 по 26 сентября. В этом мероприятии, открывающем новую годичную сессию Генассамблеи, по традиции принимают участие президенты, премьеры и министры.
Как сообщалось ранее, Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины 22 сентября. А 6 сентября по запросу Москвы пройдёт заседание Совбеза организации в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС.
СБ ООН собирался в последний раз 23 августа по инициативе Москвы. Тогда Россия показала снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в виртуальном формате, несмотря на протест России.
ТАСС / AP / John Minchillo