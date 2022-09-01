Аксёнов предрёк Украине полную потерю государственности

Украина не будет более существовать в своих границах 1991 года, об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он добавил, что завершение российской военной спецоперации станет лишь первым этапом её демилитаризации.

"Украина в границах 1991 года больше существовать не будет, можно это назвать как угодно, наверное, полная ликвидация украинской государственности. При этом то, что останется после капитуляции украинских властей, конечно, будет взято в оборот странами НАТО", — сказал политик в эфире канала "Миллет".

Государства Североатлантического альянса, по словам Аксёнова, "конечно, не оставят свою агрессивную политику". Вместе с тем на территориях, которые останутся под контролем Киева, будет создаваться враждебный России анклав, считает глава Крыма. По его мнению, НАТО будет стараться максимально укрепить границы этих территорий и попытается продолжать создавать проблемы, "дестабилизировать ситуацию".

"То есть, по сути, победа части проведения СВО — это будет прохождение первого этапа демилитаризации Украины. Поэтому будут длиться политические процессы, в которых надо будет держать руку на пульсе и работать над тем, чтобы под боком у нас не вырос новый враг в более серьёзном обличье", — полагает Аксёнов.