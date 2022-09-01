"Суперпузырь" лопнет: Британский миллиардер усмотрел признак скорого краха американского фондового рынка

Резкий рост цен после падения, наблюдавшийся этим летом на американском фондовом рынке, предупреждает, что скоро "суперпузырь" лопнет. Таким прогнозом поделился британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм.

"Нынешний "суперпузырь" характеризуется крайне опасным сочетанием переоценённости всех активов, товарного шока и воинственного настроя Федеральной резервной системы", — приводит его слова New York Post.

Как пояснил финансист, каждый цикл отличается от других и является уникальным, однако все исторические параллели говорят о том, что "впереди самое худшее". По мнению Грэнтэма, нынешний "суперпузырь" сочетает в себе все три класса основных активов: жильё, акции и облигации. Такие рыночные условия "в точности соответствуют прошлым прецедентам", считает он.

Согласно пресс-релизу, которые выпустило Бюро экономического анализа Минторга США, валовый внутренний продукт страны во втором квартале текущего года снизился на 0,9 процента в пересчёте на год. Таким образом, американская экономика остаётся на спаде уже полгода.