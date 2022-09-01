При ударах Израиля по аэродромам Сирии ранены пять военных

Несколько сирийских военных получили ранения в результате очередной атаки ВВС Израиля на объекты в стране. Об этом на брифинге сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

Сообщается, что удары Израиля были нанесены накануне вечером. Восемь израильских истребителей F-16 ударили восемью управляемыми ракетами и восемью управляемыми авиабомбами по аэродромам Нейраб в Алеппо и Дювали в Дамаске. Атака была осуществлена без захода в воздушное пространство Сирии.

Дежурным силам ПВО страны удалось уничтожить три ракеты. Во время авиаударов пять сирийских военных получили ранения. Уничтожены антенный пост ЗРК С-125 Сирии и два склада с военно-техническим имуществом. Повреждения получила недействующая взлётно-посадочная полоса аэродрома Нейраб, сообщили в Минобороны России.