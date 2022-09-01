Германия решила перезимовать без "Северного потока"

Немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия зимой не может рассчитывать на поставки газа по "Северному потоку".

"Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу "Северный поток – 1" зимой", — цитирует министра газета Handelsblatt.

Германия в этом вопросе не может полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", высказал мнение Хабек, отметив, что остальное является "чистой спекуляцией". По словам Хабека, его ведомство сейчас не ведёт переговоров с российской газовой компанией.