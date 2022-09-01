Германия решила перезимовать без "Северного потока"
Вице-канцлер ФРГ Хабек: Германии не следует полагаться на "Северный поток" зимой
Немецкий министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что Германия зимой не может рассчитывать на поставки газа по "Северному потоку".
"Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу "Северный поток – 1" зимой", — цитирует министра газета Handelsblatt.
Германия в этом вопросе не может полагаться ни на Россию, ни на "Газпром", высказал мнение Хабек, отметив, что остальное является "чистой спекуляцией". По словам Хабека, его ведомство сейчас не ведёт переговоров с российской газовой компанией.
Как рассказывал Лайф, ранее премьер Баварии признал: в Германии пока не нашли замену российскому газу. Риски, что зимой у страны будут проблемы в энергетике, остаются.
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