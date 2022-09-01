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1 сентября, 19:01

Пианист-виртуоз Денис Мацуев на марафоне "Знание" назвал самое святое место для музыканта

<p>Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Обложка © <a href="https://www.znanierussia.ru/news/u-talanta-net-nacionalnosti-pianist-virtuoz-denis-macuev-vstretilsya-s-molodezhyu-na-prosvetitelskom-marafone-znanie" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Российское общество "Знание"</a></p>

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Обложка © Российское общество "Знание"

Пианист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, почётный профессор МГУ Денис Мацуев назвал сцену самым святым местом для артиста и музыканта. Своими мыслями он поделился с молодёжью на просветительском марафоне общества "Знание". Его лекция состоялась в первый день учебного года в рамках трека "Знание. Сила" в концертном зале "Зарядье".

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

"Когда меня спрашивают, где ты хочешь находиться через двадцать-тридцать лет, я всегда отвечаю: на сцене и играть третий концерт Рахманинова, это мой самый любимый концерт. Один из самых сложных концертов, но в тот же момент самый гениальный, который существует в фортепианном репертуаре", — рассказал пианист.

Артист также рассказал о межрегиональном благотворительном фонде "Новые имена" имени И.Н. Вороновой. Ежегодно его профессора посещают не менее тридцати регионов, где дают мастер-классы, по итогам которых появляются новые юные стипендиаты. Кроме того, Мацуев обратил внимание на всероссийский конкурс "Синяя птица" и музыкальный фестиваль Crescendo. При этом он назвал важным не только найти молодые таланты, но и уметь правильно поддерживать их по мере развития.

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

"Здесь всё зависит от так называемого триумвирата. Это родители и педагоги. Если всё это работает, то есть шанс, что может вырасти большой музыкант", — подчеркнул музыкант.

Кроме того, Мацуев отметил, что, будучи в жюри, никогда не смотрит на паспорт участников или на то, из какой они страны. По его словам, у таланта просто не может быть национальности.

В ЛНР впервые прошёл просветительский марафон "Знание"

В ЛНР впервые прошёл просветительский марафон "Знание"

А ранее гендиректор "Знания" Максим Древаль, выступая на федеральном просветительском марафоне общества, рассказал о своём первом 1 Сентября. Он также пожелал собравшимся в студии ребятам успехов.

Николь Вербер

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