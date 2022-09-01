Пианист-виртуоз Денис Мацуев на марафоне "Знание" назвал самое святое место для музыканта

Пианист, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, почётный профессор МГУ Денис Мацуев назвал сцену самым святым местом для артиста и музыканта. Своими мыслями он поделился с молодёжью на просветительском марафоне общества "Знание". Его лекция состоялась в первый день учебного года в рамках трека "Знание. Сила" в концертном зале "Зарядье".

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

"Когда меня спрашивают, где ты хочешь находиться через двадцать-тридцать лет, я всегда отвечаю: на сцене и играть третий концерт Рахманинова, это мой самый любимый концерт. Один из самых сложных концертов, но в тот же момент самый гениальный, который существует в фортепианном репертуаре", — рассказал пианист.

Артист также рассказал о межрегиональном благотворительном фонде "Новые имена" имени И.Н. Вороновой. Ежегодно его профессора посещают не менее тридцати регионов, где дают мастер-классы, по итогам которых появляются новые юные стипендиаты. Кроме того, Мацуев обратил внимание на всероссийский конкурс "Синяя птица" и музыкальный фестиваль Crescendo. При этом он назвал важным не только найти молодые таланты, но и уметь правильно поддерживать их по мере развития.

Денис Мацуев на просветительском марафоне "Знание". Фото © Предоставлено LIFE

"Здесь всё зависит от так называемого триумвирата. Это родители и педагоги. Если всё это работает, то есть шанс, что может вырасти большой музыкант", — подчеркнул музыкант.

Кроме того, Мацуев отметил, что, будучи в жюри, никогда не смотрит на паспорт участников или на то, из какой они страны. По его словам, у таланта просто не может быть национальности.