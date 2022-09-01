Глава МАГАТЭ Гросси похвалил персонал ЗАЭС за самоотверженную работу

Персонал Запорожской АЭС продолжает самоотверженно работать, невзирая на непростую ситуацию в Энергодаре и вокруг станции, сообщил журналистам на брифинге по итогам посещения объекта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Для меня работа начинается именно сейчас. Мы имеем и провели первичную оценку. Мы увидели самоотверженную работу персонала станции, несмотря на достаточно сложную ситуацию и обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает", — заявил Гросси.