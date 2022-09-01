Глава МАГАТЭ Гросси похвалил персонал ЗАЭС за самоотверженную работу
Персонал Запорожской АЭС продолжает самоотверженно работать, невзирая на непростую ситуацию в Энергодаре и вокруг станции, сообщил журналистам на брифинге по итогам посещения объекта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Для меня работа начинается именно сейчас. Мы имеем и провели первичную оценку. Мы увидели самоотверженную работу персонала станции, несмотря на достаточно сложную ситуацию и обстоятельства, они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает", — заявил Гросси.
Напомним, сегодня ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Энергодара, в том числе обстрелы велись по специализированной медико-санитарной части и двум детсадам. По последним данным, трое жителей погибли и пятеро ранены. Также утром украинский десант высадился в районе города Энергодара. Минобороны России назвало целью группировки ВСУ срыв работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
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