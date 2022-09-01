Посылки с пепелища: Сотрудников Ozon заставили искать уцелевшие товары на сгоревшем складе в Подмосковье

Сотрудники сгоревшего склада маркетплейса Ozon ("Озон") в Подмосковье достают со стеллажей товары, которые уцелели после разрушительного пожара, избавляют их от копоти и переупаковывают. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сгоревший блок склада "Озона" в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Перед работниками поставили задачу устранить последствия ЧП на складе до 9 сентября. При этом, согласно информации SHOT, сотрудников беспокоит несостыковка в приказах руководства. По одному из документов, до 12 августа в компании значится простой, во время которого не надо выходить на работу, а сотрудникам зачисляется 2/3 тарифной ставки.