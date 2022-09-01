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1 сентября, 18:44

Посылки с пепелища: Сотрудников Ozon заставили искать уцелевшие товары на сгоревшем складе в Подмосковье

Работников сгоревшего склада Ozon в Подмосковье заставили переупаковывать уцелевшие товары

Сотрудники сгоревшего склада маркетплейса Ozon ("Озон") в Подмосковье достают со стеллажей товары, которые уцелели после разрушительного пожара, избавляют их от копоти и переупаковывают. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Сгоревший блок склада "Озона" в Подмосковье. Видео © Telegram / SHOT

Перед работниками поставили задачу устранить последствия ЧП на складе до 9 сентября. При этом, согласно информации SHOT, сотрудников беспокоит несостыковка в приказах руководства. По одному из документов, до 12 августа в компании значится простой, во время которого не надо выходить на работу, а сотрудникам зачисляется 2/3 тарифной ставки.

Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Причиной пожара на складе Ozon могло стать неправильное хранение горючих материалов

Однако, согласно другому приказу, с 9 августа в компании началось устранение последствий пожара, за которое начисляется средний заработок. В данный момент работники, которые устраняют последствия возгорания, ждут, как именно будет рассчитана их зарплата за эти дни.

Напомним, что склад компании Ozon загорелся утром 3 августа в подмосковном селе Петровское на Новорижском шоссе. Площадь возгорания составляла более 50 тысяч квадратных метров, обрушилась часть стены и кровли. Ущерб от пожара на складе может составить более десяти миллиардов рублей. К утру 4 августа сообщалось о ликвидации открытого горения. А 8 августа пожар был полностью потушен.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Иван Косицын

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