Школе в Йошкар-Оле присвоили имя Героя России Дамира Шаймарданова

В Йошкар-Оле школе № 29 присвоили имя Героя РФ Дамира Шаймарданова, который 30 апреля героически погиб во время участия в спецоперации на территории ЛНР и ДНР при освобождении села Долгенькое, сообщает пресс-служба официального портала Республики Марий Эл. Бойцу также посмертно вручена медаль "Золотая Звезда".

Младший брат Дамира Шаймарданова, отправившийся в первый класс школы № 29, названной в честь его брата. Фото © Официальный портал Республики Марий Эл

Возложение цветов к доске памяти Дамира Шаймарданова, установленной у входа в школу № 29. Фото © Официальный портал Республики Марий Эл

Во время церемонии врио главы Марий Эл Юрий Зайцев, родители Дамира Шаймарданова и его младший брат, который в этом году пошёл в данную школу в первый класс, возложили цветы к памятной доске старшего лейтенанта.

"Я с особым трепетом по поручению президента РФ передал вам высокую награду — медаль "Золотая Звезда". Сегодня мне снова выпала честь, и мы открываем памятную доску. Я твёрдо убеждён, что память о героях, которые отдали жизнь за свою Родину, за Россию, должна быть увековечена. Они отдали свою жизнь за нас с вами, за то, чтобы наша страна была сильной, процветала, чтобы ни один враг не посмел поднять свою руку на нашу Родину. Дорогие родители, светлая память вашему сыну", — произнёс Зайцев.

На церемонии также высказался заместитель председателя Совфеда, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл Константин Косачёв. Он подчеркнул, что Дамир в свои 23 года был настоящим офицером, его растили настоящим героем и благодаря таким, как он, его современники могут жить под мирным небом. Косачёв также упомянул о позывном Дамира — Броня, который он получил за то, что любой ценой старался вывезти своих сослуживцев с поля боя.

На торжественном мероприятии также присутствовал лучший друг Дамира. Он заявил, что погибший для него особенный человек, и рассказал, как получил ранение и Дамир вывез его на своей броне, чтобы доставить в госпиталь.

По словам директора школы Александра Кузнецова, увековечивание памяти погибших героев важно для патриотического воспитания молодёжи. Он подчеркнул, что Дамир погиб во имя того, чтобы нацисты больше не творили того зла, которое уже совершили.