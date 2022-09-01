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1 сентября, 18:18

Шольц отказался форсировать отказ от российского газа в ущерб Германии

<p>Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Maja Hitij</p>

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото © Getty Images / Maja Hitij

Германия не станет в одностороннем порядке форсировать отказ от российского природного газа в ущерб себе. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в Эссене в ответ на вопрос, нужно ли Берлину раньше запланированного перестать закупать голубое топливо у Москвы.

"Сами мы этого делать не будем, это было бы не совсем ответственно... Если бы мы за один день отказались от того, что продолжает поступать, то сами себе осложнили бы задачу", — подчеркнул немецкий канцлер.

Вместе с тем Шольц напомнил о мерах по сокращению зависимости от российских энергоресурсов: о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиска альтернатив в других странах. Он выразил предположение, что ФРГ, "вероятно, справится этой зимой", даже если будет совсем тяжело.

В Германии указали на провал Шольца в переговорах с Трюдо по поставкам газа

В Германии указали на провал Шольца в переговорах с Трюдо по поставкам газа

Ранее, напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц отправился в Канаду, чтобы договориться о поставках в Германию "важного сырья", которое страна не может импортировать из РФ. Он отметил намерение подписать соглашение о тесной кооперации по производству и транспортировке "зелёного водорода".

Андрей Бражников

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