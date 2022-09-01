"Война половине страны": Представитель Белого дома разожгла в США скандал словами о фашистах – сторонниках Трампа

Конгрессмен-республиканец от Техаса Ронни Джексон обрушился с критикой на администрацию Джо Байдена из-за заявления "об угрозе демократии и свободе", якобы исходящей от наиболее преданных сторонников экс-президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что таким высказыванием пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по сути объявила войну половине страны.

"Карин Жан-Пьер заявила, что любой, кто поддерживает Дональда Трампа, представляет угрозу свободе США. Белый дом объявил войну половине страны. Они не рассматривают нас как равноправных партнёров, они видят в нас только врагов. Мы должны победить на выборах в ноябре", — написал возмущённый парламентарий в "Твиттере".

Его поддержали многие пользователи. Один из юзеров назвал заявление Карин Жан-Пьер отвратительным и призывал её уйти в отставку. Он потребовал от пресс-секретаря Белого дома "не нести ужасную, ложную и подстрекательскую чушь о том, что половина американцев являются врагами демократии". В данном случае она сказала именно то, что её босс и его помощники думают о нас, заметил комментатор.