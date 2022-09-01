Михаил Шуфутинский представит новую версию хита "3 сентября" в дуэте с Кридом

Легендарная композиция певца Михаила Шуфутинского "3 сентября" этой ночью появится в Сети в обновлённом виде. Об этом Шуфутинский рассказал газете "Вечерняя Москва" в преддверии своего сольного концерта, который состоится в эту субботу в Государственном Кремлёвском дворце.

По словам музыкального исполнителя, когда песня впервые прозвучала в эфире в 1993 году, она казалась блёклой из-за медленного темпоритма. Однако с годами люди стали добрее и мягче, поэтому их начали трогать образы этой композиции. В этом, по мнению музыканта, и кроется её сегодняшний успех.

Идея обновить звучание песни и исполнить её дуэтом пришла в голову музыканту Егору Криду, рассказал Шуфутинский. Автор нетленки согласился, отметив, что хорошо относится к творчеству молодого коллеги.

"Он пришёл ко мне с предложением, и он мне понравился. Мне вообще нравится его творчество, но в прошлом году у нас сотрудничество не срослось. Но он не оставил эту идею, и всё получилось. Я считаю, эта композиция способна затронуть душу и его аудитории, и моей", — заявил Шуфутинский.

Что касается концерта в Государственном Кремлёвском дворце, приглашённых звёзд на нём не будет. По словам певца, в его репертуаре свыше 100 песен и даже исполнение 25 из них займёт много времени. Снимать программу тоже не планируется, так как съёмочный процесс может значительно снизить качество выступлений. Не будет на концерте и новых композиций. Как отметил Шуфутинский, люди покупают билеты, чтобы услышать любимые песни, а новые могут просто не понравиться.