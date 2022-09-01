Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню "3 сентября", и ответ удивит любого
Песня "Третье сентября" в 2023-м отметит 30-летие. Композиция появилась в 1993 году: текст написал Игорь Николаев, музыку — Игорь Крутой.
В начале десятых началась её новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: "Я календарь переверну, и снова 3 сентября". Авторы картинки тогда обратили внимание на сходство двух звёзд, а песня завоевала такую популярность, какой не имела при релизе в 90-х.
Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится, поэтому сейчас не то что бы она мне снится, но возникает много-много вопросов: "А что я буду в этот раз делать?" Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, ещё что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это всё насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже четвёртое [сентября], а четвёртого уже легче
В разговоре с журналисткой Алёной Жигаловой для ютуб-канала Super Шуфутинский честно признался, что от мемов про "Третье сентября" не то что не в восторге... просто любимой картинки на эту тему нет. Музыканту куда больше нравится, когда люди перепевают песню.
Когда поют разные люди — это симпатично. Когда там мексиканцы поют эту песню, интернациональные такие видео, где разные люди на разных языках поют эту песню — это мне нравится, это симпатично
Подробнее об истории самой песни «Третье сентября» и о том, как она стала интернет-феноменом, — в материале Life.ru.