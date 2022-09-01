Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню "3 сентября", и ответ удивит любого

Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится, поэтому сейчас не то что бы она мне снится, но возникает много-много вопросов: "А что я буду в этот раз делать?" Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, ещё что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это всё насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже четвёртое [сентября], а четвёртого уже легче