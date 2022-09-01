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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 11:23
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Шуфутинский честно рассказал о любимом меме про песню "3 сентября", и ответ удивит любого

Песня "Третье сентября" в 2023-м отметит 30-летие. Композиция появилась в 1993 году: текст написал Игорь Николаев, музыку — Игорь Крутой.

В начале десятых началась её новая жизнь, когда в Сети опубликовали мем с изображением американского хип-хопера Рика Росса и строчками из шлягера Михаила Шуфутинского: "Я календарь переверну, и снова 3 сентября". Авторы картинки тогда обратили внимание на сходство двух звёзд, а песня завоевала такую популярность, какой не имела при релизе в 90-х.

Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится, поэтому сейчас не то что бы она мне снится, но возникает много-много вопросов: "А что я буду в этот раз делать?" Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, ещё что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это всё насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже четвёртое [сентября], а четвёртого уже легче

Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России

Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится, поэтому сейчас не то что бы она мне снится, но возникает много-много вопросов: "А что я буду в этот раз делать?" Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, ещё что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это всё насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже четвёртое [сентября], а четвёртого уже легче
Вот это сумасшествие продолжается до сих пор. Я, собственно, не жалуюсь, мне это нравится, поэтому сейчас не то что бы она мне снится, но возникает много-много вопросов: "А что я буду в этот раз делать?" Потому что уже все привыкли, что какие-то новые появляются там мемы, посты, ещё что-то, что я что-то подкидываю, какие-то неожиданности. Конечно, это всё насыщает жизнь так, что не успеваешь оглянуться, как уже четвёртое [сентября], а четвёртого уже легче

В разговоре с журналисткой Алёной Жигаловой для ютуб-канала Super Шуфутинский честно признался, что от мемов про "Третье сентября" не то что не в восторге... просто любимой картинки на эту тему нет. Музыканту куда больше нравится, когда люди перепевают песню.

Когда поют разные люди — это симпатично. Когда там мексиканцы поют эту песню, интернациональные такие видео, где разные люди на разных языках поют эту песню — это мне нравится, это симпатично

Михаил Шуфутинский

Заслуженный артист России

Когда поют разные люди — это симпатично. Когда там мексиканцы поют эту песню, интернациональные такие видео, где разные люди на разных языках поют эту песню — это мне нравится, это симпатично
Когда поют разные люди — это симпатично. Когда там мексиканцы поют эту песню, интернациональные такие видео, где разные люди на разных языках поют эту песню — это мне нравится, это симпатично

Подробнее об истории самой песни «Третье сентября» и о том, как она стала интернет-феноменом, — в материале Life.ru.

Третье сентября Шуфутинского: история песни, ставшей главным мемом сентября
Третье сентября Шуфутинского: история песни, ставшей главным мемом сентября
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YouTube / Super

Марта Белова
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