Собирающий деньги украинским беженцам Галкин рискует попасть под проверку Генпрокуратуры

Юморист Максим Галкин ещё весной заявил, что часть средств, полученных от продажи билетов на концерты, перечисляет в фонды на помощь беженцам с Украины. В свете вероятного возвращения артиста в Россию общественники предложили Генеральной прокуратуре проверить подобные сборы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на обращение организации "Офицеры России".

Согласно отчётам зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, деньги из этих фондов могут идти на финансирование враждебных действий в отношении нашей страны и сопредельных государств, а ещё способствовать росту терроризма и экстремизма, заметил председатель президиума организации Сергей Липов. Также "Офицеры России" припомнили, как в День Государственного флага России Галкин, находившийся тогда в Варшаве, вышел на сцену в костюме цветов украинского флага. Сейчас муж Аллы Пугачёвой гастролирует по Австралии.