Собирающий деньги украинским беженцам Галкин рискует попасть под проверку Генпрокуратуры
Юморист Максим Галкин ещё весной заявил, что часть средств, полученных от продажи билетов на концерты, перечисляет в фонды на помощь беженцам с Украины. В свете вероятного возвращения артиста в Россию общественники предложили Генеральной прокуратуре проверить подобные сборы. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на обращение организации "Офицеры России".
Согласно отчётам зарубежных некоммерческих неправительственных организаций, деньги из этих фондов могут идти на финансирование враждебных действий в отношении нашей страны и сопредельных государств, а ещё способствовать росту терроризма и экстремизма, заметил председатель президиума организации Сергей Липов. Также "Офицеры России" припомнили, как в День Государственного флага России Галкин, находившийся тогда в Варшаве, вышел на сцену в костюме цветов украинского флага. Сейчас муж Аллы Пугачёвой гастролирует по Австралии.
"В случае выявления нарушения действующего законодательства принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам", — сказано в документе, направленном общественниками в Генпрокуратуру.
Напомним, Максим Галкин и его супруга Алла Пугачёва вместе с детьми уехали в Израиль после начала спецоперации на Украине. Сама Примадонна опровергла слухи о том, что семья эмигрировала, заявив, что вместе с мужем и наследниками отправилась на отдых и лечение. При этом Галкин не раз резко критиковал в Сети действия России в Незалежной. Пугачёва сообщила, что планирует вернуться в РФ к осени. Обещание Алла Борисовна сдержала, приехала обратно вместе с дочкой и сыном. Певица заметила, что теперь будет "наводить порядок в головах" — своей и окружающих.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев