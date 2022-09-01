Опровергающий развод Маликов полностью разоблачён после того, как профайлер считал эмоции певца

В Сети недавно поползли слухи о разводе народного артиста России Дмитрия Маликова с супругой Еленой. Мол, после 30 лет вместе семейная жизнь дала трещину... Певец все сплетни опроверг, добавив, что привык к подобного рода фейкам, ведь в шоубизе не первый день. Но можно ли верить заявлениям Маликова? Профайлер, преподаватель Института психологии управления Илья Анищенко уверен, что музыкант не совсем откровенен и ему есть что скрывать. Такой вывод специалист сделал, изучив видеозапись разговора с Маликовым.

Во время беседы с журналистом певец заметно замешкался, указал эксперт по лжи. Считав поведение Маликова, Анищенко вынес вердикт: при ответе на вопрос звезда подала сигналы сомнения и неуверенности. В частности, слова расходились с языком тела, пишет kp.ru.

Сначала Маликов помотал головой в стороны, а затем после паузы произнёс: "Это неправда". Когда невербальное противоречит вербальному, это подозрительно. Здесь что-то не так Илья Анищенко Профайлер

Интересно, что информацию о разводе Дмитрий Маликов опровергал обобщённо, не уточнив, что конкретно неправда. Анищенко предположил, что в звёздной семье могут быть проблемы, однако развод пока не состоялся или же просто обсуждается как вариант развития событий.

Поведением Дмитрий это подтверждает. Делает паузы, его речь сбивается, он тщательно подбирает слова, переступает с ноги на ногу — видно, что эта тема вызывает у артиста стресс. В общем, не убедил — я не верю его словам Илья Анищенко Профайлер