Объяснялка для скуфов: Почему Шуфутинский — больше не краш, а мемы про «3 сентября» — кринж и зашквар

Каждый год, когда наступает 3 сентября, Интернет превращается в одно большое шоу под названием «День Шуфутинского». Шутки и мемы об этой дате настолько стали частью интернет-культуры, что их можно сравнить с новогодними традициями — всё заранее известно, но всё равно никто не может удержаться от участия. Так почему же люди всё ещё «тащатся» от этих мемов, а кто-то уже не может видеть Шуфутинского без раздражения?

Шуфутинский как феномен

Мемы про «Третье сентября» — кринге и зашквар. Фото © Telegram / Мемы про третье сентября

Давайте начнём с основ. Михаил Шуфутинский впервые выпустил свою песню «Третье сентября» в 1993 году. Спустя почти два десятилетия, в 2011 году, она неожиданно стала мемом. Тогда ещё редкие обладатели персональных компьютеров и доступа к Интернету начали делиться картинками с перевёрнутыми календарями и фразами из песни. Когда в нашу жизнь вошли смартфоны и мобильный интернет, популярность этого мема достигла невероятных высот. Сегодня «Третье сентября» — это настоящий интернет-феномен, который каждый год всплывает на первый план, как новогодняя ёлка в декабре.

Почему же это раздражает?

Что происходит с мемами про «3 сентября». Фото © Telegram / Мемы про третье сентября

С течением времени и с каждым новым третьим сентября шутки о кострах рябин и календарях стали постепенно надоедать многим людям. Прошло уже 13 лет с момента, как этот мем вошёл в обиход, и его повторяемость стала для многих утомительной. Согласитесь, наблюдать один и тот же контент из года в год — дело не из приятных. Постоянное возвращение одного и того же мема заставляет задуматься: может, Шуфутинский уже не краш, а мемы про «3 сентября» — кринге и зашквар?

Психология мема

Почему 3 сентября больше не смешно? Фото © Telegram / Мемы про третье сентября

Станислав Самбурский, клинический психолог, объясняет феномен бессмертия этого мема следующим образом: «Песня Михаила Шуфутинского вызывает у людей сильные ностальгические чувства, которые усиливаются мемами. Даже самых суровых людей она заставляет вспомнить 90-е годы, когда жизнь казалась проще, а будущее — светлее». Эта ностальгия по прошлому объединяет людей, позволяя им через простой юмор выразить свои эмоции и вернуть приятные воспоминания.

Life.ru объясняет феномен «3 сентября». Фото © Telegram / Мемы про третье сентября

Кроме того, успех этого мема кроется в его простоте. Лицо Шуфутинского, рябины и календарь — всё это простые, но мощные символы, которые легко узнаются и моментально вызывают нужные эмоции. Увидел картинку и сразу же вспомнил мелодию и строки песни. Это простое и узнаваемое визуальное содержание делает мемы неотразимыми для пользователей Интернета.

Почему традиции сохраняются

Шуфутинский — мем или традиция? Фото © Telegram / Мемы про третье сентября

Самбурский также проводит параллель между мемами о «Третьем сентября» и новогодними традициями: «Мемы появляются раз в год и исчезают так же быстро, как новогодняя ёлка. Они становятся неотъемлемой частью ритуала, который объединяет людей и позволяет им почувствовать себя частью чего-то большего». В итоге даже если вам надоел этот мем, он всё равно остаётся популярным именно благодаря своей цикличности и способности создавать атмосферу коллективного праздника.

Каждый, кто хочет почувствовать себя частью общества, начинает постить рябины, календари и Шуфутинского. Это один из самых простых способов получить социальное признание: стать частью группы, которая понимает и постит этот мем. Отказываться от этой традиции можно, но зачем? Необидный юмор и простая возможность устроить праздник просто так, в будний день. Станислав Самбурский Клинический психолог

Почему мемы про «3 сентября» раздражают. Фото © Telegram / Мемы про третье сентября