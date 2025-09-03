Не песня, а денежный станок: Как один шлягер кормит Шуфутинского весь год Оглавление Аншлаг до 2026 года: почему билеты на Шуфутинского раскупают за год вперёд От рэпера Рика Росса до Кремля: невероятная история мема про 3 сентября Роллс-ройс, дом за 400 млн и жена с разницей в 28 лет: на что живёт король шансона 3 сентября российский шансонье Михаил Шуфутинский отмечает своим концертом в Кремле. Выступление пройдёт с аншлагом, все билеты были раскуплены задолго до события. Каждый год гонорары за исполнение «костров рябин» приносят исполнителю миллионы рублей. Как живёт мэтр? 3 сентября, 13:46 Михаил Шуфутинский озолотился на мемной песне. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Егор Алеев, © Shutterstock / FOTODOM / Thirteen

Аншлаг до 2026 года: почему билеты на Шуфутинского раскупают за год вперёд

День рябиновых костров — 3 сентября — в этом году Михаил Шуфутинский отмечает концертом в Большом зале Кремлёвского дворца и, по данным источников из окружения певца, заработает на этом 36 млн рублей чистыми. Судя по билетным сайтам, в Кремле солдаут — билетами можно разжиться разве что на входе у спекулянтов. Тем, кто позаботился о походе на мероприятие заранее, они обошлись от 1 до 19 тысяч рублей.

Став мемом ещё в 2011 году, Михаил Захарович быстро сообразил, как монетизировать это явление. Каждый год в эту дату артист выступает на различных площадках, в основном корпоративных, где в обязательном порядке поёт про «было всё у нас всерьёз второго сентября». Впрочем, выступление в Кремлёвском дворце тоже уже случалось — три года назад.

В Сети уже активно продаются следующие выступления певца — ближайшее состоится аж 24 октября на «ЦСКА-арене» в составе сборной солянки. Стоимость посещения концерта — от 2 до 18 тысяч рублей. После этого в декабре — на Новый год — шансонье споёт для жителей Рублёвки в «Барвиха Luxury Village» за 25–150 тысяч рублей. Судя по афише, продано уже около половины мест, причём самые дорогие раскуплены полностью.

В следующий раз послушать «Две свечи», «Пальму-де-Майорку», «Ночного гостя», «Левый берег Дона», «Заходите к нам на огонёк» и «Утиную охоту» в исполнении Михаила Шуфутинского можно будет уже только в 2026 году — в апреле он снова выступит в ГКД.

Билеты на концерт Михаила Шуфутинского 3 сентября были раскуплены задолго до события. Фото © kremlinpalace

От рэпера Рика Росса до Кремля: невероятная история мема про 3 сентября

В России мэтр шансона востребован с конца восьмидесятых и по настоящее время. Собственно, это и стало в 1990 году причиной возвращения американского эмигранта на родину. Спустя два года здесь, в Москве, Шуфутинский познакомился с композитором Игорем Крутым, который и предложил ему спеть песню про третье сентября, написанную, как оказалось, для другого исполнителя.

В 1993 году артист её спел впервые публично, а в следующем году «Третье сентября» вошло в альбом «Гуляй, душа!», и до 2011-го о ней мало кто вспоминал, пока в сети «ВКонтакте» кто-то не опубликовал фото американского рэпера Рика Росса, своей бородой отчасти похожего на Шуфутинского, и сопроводил его цитатой из песни. Пост вызвал значительный резонанс среди молодёжи, появилось огромное количество интернет-шуток и фотожаб, благодаря которым 3 сентября в итоге превратилось в феномен.

С тех пор в России композиция стала визитной карточкой Михаила Шуфутинского, а «Третье сентября» — символом наступившей осени. Мем оживает каждый год за пару дней до даты, и всё это время сети штормит от «костров рябин». Доходило даже до смешного — несколько лет назад одна тюменская радиостанция четыре часа в своём эфире крутила эту песню в разных обработках и кавер-версиях.

Михаил Шуфутинский и его вторая супруга Светлана Уразова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роллс-ройс, дом за 400 млн и жена с разницей в 28 лет: на что живёт король шансона

Мэтр российского шансона Шуфутинский живёт более чем неплохо. Зарабатывает выступлениями и музыкой артист как индивидуальный предприниматель. Причём, в отличие от ИП многих других отечественных артистов, в ОКВЭД которых чего только нет (вплоть до овощных лавок и консультирования в сфере предпринимательства), ИП Михаил Шуфутинский занимается строго деятельностью в области исполнительских искусств и художественного творчества, а также изданием и продажей музыкальных произведений.

На свои гонорары ещё в 2004 году недалеко от аэропорта Внуково он приобрёл большой участок земли, на котором построил дом площадью 800 квадратов. На сегодняшний день эта недвижимость может оцениваться примерно в 400 млн рублей.

Вид на особняк Михаила Шуфутинского со спутника. Фото © Яндекс Карты

Последние годы певец постоянно живёт там со своей второй супругой Светланой Уразовой, уроженкой Макеевки тогда ещё Донецкой области УССР. Она была участницей шоу-балета Михаила Шуфутинского «Атаман» ещё с 90-х. Как писали таблоиды, всегда симпатизировала своему начальнику, но отношения между артистами стали развиваться после смерти первой жены певца в 2015 году.

Пара впервые вышла в свет в 2019-м, а год спустя Шуфутинский объявил, что они поженились. Сейчас Светлане Уразовой 49, разница в возрасте супругов составляет 28 лет.

BMW 760I, которым, предположительно, пользуется супруга Михаила Шуфутинского. Фото © nomerogram

По крайней мере, несколько лет назад певец занимал помещение на 12-м этаже Центра международной торговли, что расположен в центре Москвы — на Краснопресненской набережной. Возможно, там располагался офис исполнителя. На него регистрировались и многочисленные машины Шуфутинского.

Сегодня семья пользуется двумя автомобилями: люксовым внедорожником Rolls Royce Cullinan и премиальным полноприводным седаном BMW 760I.

В США исполнитель жил в уютном и недешёвом доме в Лос-Анджелесе, расположенном в престижном районе Виста-де-Оро в Вудленд-Хиллз. На площади 300 квадратных метров расположились просторная гостиная со сводчатыми потолками и гранитным баром, пять спален и четыре санузла, на заднем дворе бассейн, крытая терраса с зоной барбекю и гараж на две машины. Всё это великолепие можно купить прямо сейчас за два с лишним миллиона долларов — дом выставлен на продажу.









