Ваенга купается в деньгах, а муж на мели: как певица закрыла бизнес и поехала «чесать» по стране

29 августа 2025 года компания «Ваенга мьюзик», под крышей которой строила свою артистическую карьеру певица Елена Ваенга, подала заявление о ликвидации. Таким образом, конец «Ваенги мьюзик» может говорить либо об уходе певицы со сцены, либо о том, что дальнейшая её деятельность может осуществляться от чьего-то имени, а заработки глухо завуалированы.

Напомним, у компании «Ваенга мьюзик» было два владельца: самой артистке в ней принадлежит 40%, а 60% — её бывшему гражданскому мужу и одновременно продюсеру певицы Ивану Матвиенко. Именно он в своё время разглядел талант Елены Хрулёвой (это настоящая фамилия Ваенги) и сумел вывести её на большую сцену.

Елена Ваенга с бывшим гражданским мужем и продюсером Иваном Матвиенко (слева от неё) и своим коллективом. Напротив певицы — её нынешний супруг Роман Садырбаев. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ivanmatvienko_official

Несмотря на то что отношения между ними закончились уже давно, оба продолжали плодотворно сотрудничать и зарабатывать деньги. Общей работе не помешали ни рождение сына Ваенги от барабанщика коллектива Романа Садырбаева в 2012 году, ни последовавший за этим в 2016 году брак певицы с музыкантом.

От 24 миллионов до нуля: как трещал по швам бизнес Ваенги

Ликвидация их совместного предприятия может говорить о полном разрыве теперь и деловых отношений. Сложно сказать, сумеет продюсер найти очередной бриллиант, чтобы вывести его в люди и зарабатывать дальше, или с крахом сотрудничества с Ваенгой наступит забвение — у Матвиенко, кроме «Ваенги мьюзик» и собственного ИП со сферой деятельности в области исполнительских искусств и рекламы, другого бизнеса нет.

Стоит отметить, что в последние годы совместная фирма и без того практически не работала. Последняя ненулевая отчётность относится ещё к 2021 году — тогда фирма заработала всего 5,5 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019-м и 2020 году в несколько раз больше — 24,5 и 21 млн рублей соответственно.

В своё время у «Ваенги мьюзик» был ещё один совладелец — фирма «Пикард», которую контролировали «Русская медиагруппа» и жена продюсера Виктора Дробыша Татьяна Дробыш. Однако в 2017 году компания вышла из бизнеса в связи с собственной ликвидацией.

Ваенга — это название реки, протекающей рядом с малой родиной певицы — Североморском. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На кого работает Ваенга? Тайна гонораров без компании

Ликвидацию бизнеса Елена Ваенга, кажется, даже не заметила. Согласно афишам, сейчас артистка активно гастролирует по России. Уже на следующей неделе она выступает в Сочи и Геленджике, потом до конца сентября в Новочеркасске, Таганроге, Воронеже, Липецке, Новомосковске и Калуге.

В Москве в октябре состоятся два выступления в Кремлёвском дворце, пара концертов в Подмосковье и далее Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, Тюмень, Казахстан — гастроли расписаны по конец марта 2026 года. Стоимость билетов от 2,5 до 18 тыс. рублей.

При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, у артистки нет других бизнесов, она не зарегистрирована как ИП и даже не является самозанятой. В этой связи возникает вопрос, каким образом и на кого оформляются её гонорары.

По крайней мере, раньше Елена Ваенга собирала полные залы. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Роскошь на руинах бизнеса: квартиры и мерседесы Ваенги

Вопреки распространённой практике среди звёзд эстрады селиться в Москве, уроженка Североморска Елена Ваенга предпочитает Санкт-Петербург. Здесь она уже давно, сменила несколько адресов и сейчас живёт в самом центре Северной столицы, в двух шагах от Невского проспекта на Колокольной улице напротив Владимирского собора.

Дом хорошо известен в музыкальной среде тем, что здесь жили музыкальный теоретик, композитор и педагог Юрий Арнольд и выдающийся русский композитор Николай Римский-Корсаков.

Семья Елены Ваенги занимает квартиру площадью 120 квадратных метров. Учитывая, что стоимость квадрата здесь стартует от 350 тыс. рублей, текущая рыночная цена жилья может достигать 45 млн рублей.

На автомобилях певица предпочитает не экономить. Сейчас в её автопарке находятся престижные кроссоверы Mercedes-Benz GLS 450, Mercedes-Benz GLЕ 300 и роскошный минивэн Mercedes-Benz V 250.

