Макаревич в ярости от пустых залов, а Noize MС пашет как лошадь — как беглые звёзды сломались на чужбине

Три подсолнуха и спешный побег: унизительный провал Макаревича* в Грузии

Как сообщает телеграм-канал SHOT, на днях певец Андрей Макаревич* съездил в Грузию представить публике своё вино и провести дегустацию. Похоже, артист рассчитывал на аншлаг, но вышло иначе. Зал оказался полупустым, а самому «машинисту» за вечер подарили всего три подсолнуха. В расстроенных чувствах Макаревич* даже не стал общаться с гостями и спешно покинул мероприятие.

За несколько дней до события Андрей Макаревич* находился в приподнятом настроении. Радостно писал в соцсетях, что его вино было представлено в Культурной палате в Грузии, где ему дали самую высокую оценку, и даже получило приглашение на ежегодный грузинский фестиваль вина в Телави.

— Согласитесь, успех вина в Грузии — это круто! — радовался певец в своём аккаунте в соцсетях.

На фоне таких прекрасных новостей в Батуми была организована дегустация по 250 лари с человека (около 7,5 тыс. рублей по текущему курсу). Предполагались угощение алкоголем, концерт и тёплое дружеское общение. Но на мероприятие почти никто не пришёл. В итоге Макаревич* спел три песни и, сделав пару снимков с поклонниками, в испорченном настроении откланялся.

Похоже, от мероприятия в Грузии Андрей Макаревич ожидал большего. Видео © Telegram / shot

В последние годы Макаревич* пытается стать знаменитым виноделом, поддерживая алкогольный бизнес русофобки-жены — Эйнат Кляйн. Супруги возят бутылки и устраивают алкогольные вечеринки всюду, где есть русскоязычные общины либо хорошо понимают русский. Но, похоже, магия имени бывшей легенды русского рока тускнеет год за годом и помочь монетизировать бизнес она уже не в состоянии.

На них не пришли: провал Noize MC и Монеточки* шокировал даже организаторов

Незадолго до провальной дегустации Макаревича* масштабный конфуз вышел в чешской Праге. Туда прикатила сборная солянка из беглых российских музыкантов — певица Монеточка*, Noize MС, но билеты на концерт продавались настолько плохо, что организаторам пришлось раздавать билеты бесплатно и свозить массовку со всей Европы. При этом собравшаяся публика даже не понимала, кого она слушает, и не могла подпевать.

23 августа в Чехии на новой площадке Areál7 прошёл фестиваль Outloud, чтобы послушать не песни, а «манифесты свободы, находящие отклик в каждом, кто когда-либо чувствовал себя неуслышанным». Подготовка к мероприятию велась несколько месяцев, билеты сначала продавались по 1790 чешских крон (около 7000 рублей по текущему курсу), но ближе к мероприятию они почему-то не подорожали, а наоборот — подешевели до 1432 крон (около 5500 рублей).

Быстро выяснилось, что и по этой цене их мало кто берёт. Не помогли ни массированная пиар-кампания, ни промоакции в соцсетях — тогда билеты дарили каждому, кто перепостит анонс мероприятия у себя в аккаунтах.

Фестиваль вышел унылым, публике не хотелось ни танцевать, ни подпевать. Видео © Telegram / shot

В итоге устроители пошли на отчаянный шаг: заказали несколько бесплатных автобусов, которые массово свозили желающих потусоваться из других стран. Зрителей привезли из Германии, Австрии, Польши, Словакии, Сербии и Италии. Всем пообещали бесплатную еду и напитки, а также программу для детей. Но и таким образом солдаут не получился — как видно на кадрах видео, танцпол не был заполнен даже до половины. А сама аудитория откровенно скучала на площадке, даже не пыталась подтанцовывать и подпевать.

Гонка на выживание: музыканты за границей выступают без отдыха

В целом то, как продаются выступления беглецов, понятно из программ их гастрольных туров. Иван Алексеев (Noize MС) до самого Нового года даёт концерты едва ли не ежедневно: в одном только сентябре у него запланировано 16 выступлений (и это при стандартных 20 рабочих днях в месяце). Причём каждый концерт в новом городе.

Учитывая, как провалился фестиваль в Праге, такой бешеный ритм работы Нойза наводит на мысль, что это не зашкаливающая популярность исполнителя, а элементарное желание хоть как-то заработать на жизнь в изгнании. Забавна при этом конспирация с продажами билетов на артиста. На сайте указана только стартовая цена — 55 евро, все остальные подробности лично по телефону после того, как желающий оставит свой номер билетёрам.

Куда после этого отправятся персональные данные фанатов, остаётся только догадываться. «Би-2», например, даже не скрывают от своих зрителей, что торгуют ими в Интернете.

Певица Монеточка*, в отличие от своего друга, не стесняется публиковать ценники и схемы залов — как правило, это небольшие площадки. Судя по ним, даже на ближайшие концерты билеты продаются плохо. Их стоимость стартует от 50 евро и достигает 900 евро за возможность посидеть сбоку от сцены на диване в VIP-ложе. Выступает артистка в среднем десять раз в месяц.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

