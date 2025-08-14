Выхода нет: Как Александр Васильев довёл «Сплин» до торговли утюгами и холодильниками Оглавление «Сплин» возвращается в Россию? Правда о новом бренде «Ласта и паста» От латекса до тюбетеек: Что скрывает новый бренд «Сплина»? Холодильники вместо хитов: за что «Сплин» получает средства в России Испания, кабаки и проданный дом: Тяжёлая жизнь Васильева за границей «Никто не просил»: Почему музыканты группы «Сплин» злятся на Васильева Группа «Сплин» зарегистрировала в Роспатенте новый товарный знак, что дало почву для слухов о возвращении музыкантов в Россию. Однако на деле вернуться могут не песни, а доходы Александра Васильева. Как беглый музыкант придумал целую схему заработка на брошенной родине. 13 августа, 21:15 Александр Васильев придумал, как зарабатывать в России, откуда он сбежал после начала СВО. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / АР /Pavel Golovkin, © РИА «Новости» / Евгений Биятов

«Сплин» возвращается в Россию? Правда о новом бренде «Ласта и паста»

Всполошившая богемную Москву новость о том, что группа «Сплин» якобы возвращается в Россию и даже зарегистрировала под это новый торговый знак «Ласта и паста», пока действительности соответствует лишь отчасти — дела у группы идут ни шатко ни валко, никаких фактов, подтверждающих возвращение рокеров, нет.

Заявка в Роспатент на регистрацию бренда действительно была — её в Федеральную службу по интеллектуальной собственности группа «Сплин» отправила более года назад, и положительное решение регулятор принял буквально на днях — 6 августа 2025 года. Впрочем, случившееся никак не говорит о том, что в России со сцены в ближайшее время снова зазвучат песни про пластмассовую жизнь.

Александр Васильев не комментирует слухи о возвращении. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Слухи о возможном возвращении коллектива Васильева в Россию гуляют по Интернету ещё с прошлого года, однако директор группы Александр Морозов комментировать их до сих пор отказывался. Скорее всего, потому, что если что-то и вернётся в страну, то не музыка «Сплина», а его бизнес, который в последние годы выглядел, словно «Титаник» после айсберга.

От латекса до тюбетеек: Что скрывает новый бренд «Сплина»?

Согласно Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), Lasta&Pasta заявлена в четырёх классах. В классе товаров — это одежда: от нижнего белья и латекса до тюбетеек, церковной одежды и шуб.

Услуги представлены арендой аудио-, видео- и прочего концертного оборудования, декораций, различных образовательных и развлекательных программ, курсов, предоставления услуг диджеев, музыкантов, видеооператоров и т.д.

Заявку на регистрацию торгового знака «Сплин» подал ещё в июле прошлого года. Фото brand-search.ru

Также это помощь в управлении бизнесом, услуги в сфере маркетинга и рекламы. И, наконец, услуги по аренде временного жилья, приютов для домашних животных и услуги ресторанов и столовых. Все необходимые пошлины были оплачены музыкантами спустя два дня после решения Роспатента — 8 августа.

Таким образом, можно предположить, что в России «Сплин» скорее намерен заниматься бизнесом, а не концертами, причём не под своей маркой, а «Ласты и пасты».

Холодильники вместо хитов: за что «Сплин» получает средства в России

В заявленных в Роспатент классах для «Сплина» на самом деле нет ничего нового. Юридическое лицо, под крышей которого вела свою деятельность команда Александра Васильева, называется ООО «Сплин». В нём два собственника: сам фронтмен группы — ему принадлежит 90% компании, и его друг и басист группы Александр Морозов, по совместительству выполняющий функции генерального директора.

В последние годы с доходами у группы «Сплин» в России были большие проблемы. Фото © СПАРК

Если посмотреть данные ОКВЭД, помимо основной деятельности — в области искусства и организации развлечений — «Сплин» занимается продажей различных электротоваров, а также торгует мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями. Сфера для музыкантов, знаменитых своей лирикой, конечно, неожиданная.

Судя по финансовой отчётности, в последние годы у фирмы были большие проблемы. Например, 2024 год она закончила с чистым убытком почти в два миллиона рублей и с кредитной задолженностью в 62 миллиона, а кроме того, сейчас у компании отсутствует собственный капитал.

Учитывая, что концертов в России «Сплин» не давал уже три года, выручка его юрлица в это время, скорее всего, генерировалась как раз благодаря торговле холодильниками, фенами и телевизорами, и потому фирма до сих пор ещё не развалилась. Вывод на рынок новой торговой марки выглядит как попытка обелить репутацию компании, испорченную украинофильскими выходками Александра Васильева и его бегством из России.

До регистрации торгового знака «Сплин» уже торговал всякой всячиной. Фото © СПАРК

Испания, кабаки и проданный дом: Тяжёлая жизнь Васильева за границей

Деньги опальному музыканту, сейчас, по слухам, живущему в Испании, явно нужны. Судя по сообщениям СМИ и афишам его выступлений за границей, творчество Васильева на Западе продаётся плохо, выступать приходится в небольших залах и кабаках — и те заполняются не полностью.

Косвенно о бедственном положении музыканта может свидетельствовать и проданный им в октябре прошлого года загородный дом в Курортном районе Санкт-Петербурга. Сумма сделки неизвестна, однако только совокупная кадастровая стоимость здания площадью 400 квадратов, стоящего на участке 12 соток, оценивалась в 40 млн рублей.

Впрочем, если что, возвращаться артисту есть куда: в Питере у Васильева осталось две квартиры — 55,7 и 96,4 кв. м совокупной стоимостью 40–50 млн рублей.

«Никто не просил»: Почему музыканты группы «Сплин» злятся на Васильева

Некоторое время назад пресса транслировала слухи о том, что в коллективе зрело недовольство из-за отсутствия выступлений в России и заработка музыкантов. Дескать, никто Васильева выступать против СВО не просил.

Музыканты группы «Сплин» недовольны тем, что из-за позиции Васильева не могут выступать в России. Фото © ТАСС / Новодережкин

Летом 2022 года, выступая в Воронеже, лидер группы публично скорбел из-за бегства ряда российских музыкантов, критиковавших СВО, и посвящал им песни. Из-за этого выступления «сплинов» в России ожидаемо прекратились. Причём, возможно, на карандаш исполнителя поставили ещё в 2014 году из-за его реакции на события на Украине.

Уже тогда из-под его пера выходили песни с явно провокативным содержанием, которые в воюющей против Донбасса Незалежной были восприняты однозначно в свою пользу и потому на ура, а российские фанаты в соцсетях выясняли, «что это с Сашей было».

Возможно, регистрация Васильевым и Морозовым товарного знака в Роспатенте — это попытка вдохнуть в свой российский бизнес новую жизнь и начать получать доходы в покинутой стране.

Авторы Евгений Кузнецов