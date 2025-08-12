Флаги нацистов, слёзы и провалы: почему терпят крах карьеры беглые Макс Корж, «Ляпис Трубецкой» и Рита Дакота Оглавление Скандал в Польше: Как Макс Корж разозлил всю страну и потерял последних поклонников Почему Коржу закрывают двери в Европе, Украине и даже Средней Азии Сергей Михалок: Как «Ляпис Трубецкой» превратился в русофоба и беглеца Рита Дакота в слезах: «Моя карьера разрушена, но виновата только я сама» Список сбежавших на Запад русскоязычных артистов пополняется и за счёт белорусских музыкантов. При этом они испортили отношения не только с родиной, но и с Россией, где хорошо зарабатывали. Многих теперь преследуют неприятности. Почему дальше для них будет всё ещё хуже. 11 августа, 21:15 Макс Корж, Сергей Михалок и Рита Дакота. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxkorzh_com, lyapis98, ritadakota

Скандал в Польше: Как Макс Корж разозлил всю страну и потерял последних поклонников

На днях в Польше вспыхнул грандиозный скандал. В Варшаве выступил белорусский музыкант Макс Корж, на концерт которого пришло множество бандеровцев, отрывавшихся и размахивавших на стадионе красно-чёрными флагами ОУН-УПА*. Депутаты польского Сейма уже потребовали от властей страны возбудить уголовное дело по факту пропаганды нацизма.

— У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, но нет сил защитить свою родину? Убирайтесь из Польши! — написал в соцсетях депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий. Он публично назвал флаг знаком преступников и палачей.

У поляков давние счёты к украинским националистам, которые в годы Второй мировой тысячами уничтожали польское население. Одно из самых трагичных событий — так называемая Волынская резня, прокатившаяся в 1943–1944 годах по территориям Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Тернопольской областей современной Украины. Тогда, по разным оценкам, погибло от 36 до 60 тысяч человек. Поэтому подобные выходки не могут не иметь последствий.

В Польше на концерте Макса Коржа бандеровцы чувствовали себя вольготно.

Впрочем, самому Максу Коржу его выступление понравилось.

— Спасибо, малые, за этот канцик (концерт). Шуму навели, как всегда. Вопреки местным опасениям, встреча получилась очень тёплой и приятной. Наслаждайтесь видами ночной Варшавы, — поблагодарил он фанатов.

Почему Коржу закрывают двери в Европе, Украине и даже Средней Азии

То, что теперь он может лишиться площадок в Польше, беглого белорусского музыканта, кажется, пока не смущает. Ещё в 2022 году зарабатывавший баснословные деньги в России Корж резко выступил против СВО, а позже отменил свои концерты в РФ и Белоруссии.

В 2024 году артист и вовсе бежал с родины после приглашения в местное МВД «на разговор». До этого правоохранители РБ держали певца «на карандаше» за участие в протестах против властей республики и выступления с флагами белорусских националистов.

Возможно, сейчас артист рассчитывает, что у него есть возможность выступать также на Украине и республиках Средней Азии. Однако ситуация не так проста, как кажется на первый взгляд.

Макс Корж после бегства из России попал впросак. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В Киеве местные националисты уже припоминали Коржу, что он до последнего тянул с отменой концертов в России. В украинском сегменте соцсетей уже вспыхнули споры, «нужно ли такое г..» на Украине.

В среднеазиатских постсоветских республиках возможность концертной деятельности тоже может оказаться под вопросом. Казахстан, Киргизия уже отказывали в выступлениях музыкантам, высказывающимся против России и СВО. Самый яркий пример — Максим Галкин**, которому недавно под разными предлогами казахские власти сорвали несколько концертов.

Перспективы Коржа как музыканта после польского концерта выглядят туманно. В целом за последние два с половиной года он выступал всего четыре раза, при этом все концерты были в Европе. Возможно, теперь их станет ещё меньше, а расходы на жизнь, учитывая кочевую жизнь по чужбине с семьёй, заметно увеличатся.

Сергей Михалок: Как «Ляпис Трубецкой» превратился в русофоба и беглеца

В отличие от Коржа, который сам, похоже, плохо понимает, что делает, бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок — русофоб идейный, как минимум с 2014 года. Бывший любимчик белорусской публики ещё с рубежа тысячелетий критикует действующую белорусскую власть. Похоже, небескорыстно.

На свои альбомы он получал деньги от политических оппонентов Александра Лукашенко — например, от покойного белорусского банкира Евгения Кравцова. C 1995-го по 2009 год Кравцов руководил студией звукозаписи «Меццо-форте» в Минске, где записывались участники группы «Ляпис Трубецкой». В 2008 году он сбежал в Россию, где скончался в 2012 году.

Бывший лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lyapis98

За это время Михалок выпускал всё более радикальные песни, при этом сначала он скрывался от белорусских властей в России, а позже — в 2014 году, после начала Майдана на Украине, — сбежал в Незалежную, где стал «борцом с русским миром» и получил местное гражданство.

В 2022 году он выступал с видеообращениями к белорусам, обвиняя их в соучастии в «агрессии» против Украины, и матом требовал от российских рок-звёзд немедленно включиться в антироссийские проекты.

Забавно при этом, что сам «воин света», похоже, с тех же пор переехал в Европу. Возможно, чтобы не попасть на фронт с помощью ТЦК. Судя по афишам, Михалок зарабатывает только там, зато на Украине собирает деньги на свой концерт в Киеве, который состоится в столичном Дворце спорта сразу после победы Незалежной. Стоимость билетов при этом достигает 2000 рублей. Похоже, под этот сбор в 2024 году артист даже открыл ИП в Киеве и зарегистрировал его в квартире, расположенной в престижном ЖК на улице Александра Мишуги.

В сентябре артист едет в тур по городам Польши. Учитывая, что его песни намного ближе украинским нацистам, чем творчество Коржа, можно предположить, что вакханалия с флагами и нацистскими речёвками может повториться и на его концертах. Либо, если польские власти отреагируют на варшавский инцидент, музыканту просто придётся отменять мероприятия. Судя по афишам, у бывшего «Ляписа» с количеством выступлений не очень — скандал с концертом Коржа может больно ударить по карману новоиспечённого борца за Украину.

Михалок собирает деньги на концерт, который состоится сразу после победы Незалежной. Судя по афише, это должно случиться 17 октября этого года. Фото © karabas.com

Рита Дакота в слезах: «Моя карьера разрушена, но виновата только я сама»

На днях гражданка Белоруссии, певица Рита Дакота в слезах обратилась к своим подписчикам в соцсетях.

— Мне больше нельзя выступать в России. Я не могу играть концерты там, где навсегда осталась моя душа. Кажется, это конец моей карьеры как музыканта в родной стране, и у меня до сих пор нет мужества это стойко принять. Это разбило мне сердце. Я потеряла самое главное, что было в моей жизни, как у творца: свою миссию, цель, смысл жизни, возможность служить людям, быть рядом с ними, продолжать свои благотворительные проекты. И я не знаю, как мне пережить это, не свихнувшись от боли, — написала у себя в аккаунте Маргарита Белогай (это настоящее имя артистки).

Рита Дакота сделала свою карьеру именно в России. Здесь она приобрела известность после участия в одной из «Фабрик звёзд» на ТВ. После этого песни талантливой минчанки стали покупать такие звёзды российской эстрады, как Ёлка, Зара и Светлана Лобода. Последним Дакота продала хит «Твои глаза».

Карьера набирала обороты. В 2015 году исполнительница приняла участие в проекте «Главная сцена» на одном из центральных телеканалов и с авторскими композициями вышла в полуфинал конкурса. Её наставником на проекте стал известный продюсер Виктор Дробыш. После этого начались концерты и гастроли, записи в модных музыкальных проектах.

Рита Дакота. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ritadakota

Всё это могло привести девушку на российский музыкальный олимп, однако в 2020 году она поддержала беспорядки после выборов президента Белоруссии и даже записала песню «Уходи», доходы от которой, по её словам, направила на протестную деятельность.

— Стыдно так, до ужаса. Украина, родные, держитесь! Мы всем сердцем с вами, — писала Дакота своим подписчикам. А в 2023 году артистка вместе с мужем уехала в США, где прорыва пока так и не случилось.

* Запрещённая в России террористическая организация. ** Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов