Вилла за $11 млн в Майами и тайные выступления в России: двойная жизнь престарелого Леонтьева Объявивший о завершении карьеры певец Валерий Леонтьев выйдет в России на сцену спеть 5 хитов. Он давно перебрался в США и выступает только на частных вечеринках. Как живёт Леонтьев? 6 августа, 21:15 «Ты меня не забывай»: Почему Леонтьев редко поёт, но дорого живёт? Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © zillow

76 лет, пять хитов и миллионы зрителей: Почему Леонтьев вышел на сцену после долгого перерыва?

Народный артист России Валерий Леонтьев примет участие в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» в Казани, который состоится уже через пару недель. Об этом сообщил ТАСС концертный директор исполнителя Борис Чигирёв. Артист исполнит всего пять хитов: «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита», «Ты меня не забывай» и «Зелёный свет».

За последние пять лет это будет всего третье публичное выступление певца — своё отсутствие Леонтьев объяснил ещё в 2024 году, когда объявил о завершении концертной деятельности. Скорее всего, сказывается возраст — в марте этого года легенде советской эстрады исполнилось 76 лет, отрабатывать большие концерты уже физически тяжело.

Крутой спас Леонтьева: Как композитор заставил звезду вернуться на сцену

Выступить Валерия Леонтьева в Казани уговорил сосед по его американской даче, композитор Игорь Крутой, — оба Яковлевича живут в Майами и дружат семьями. Предпоследние выступления артиста тоже проходили с подачи Крутого — Леонтьев выходил на сцену на юбилейных концертах друга. Источники сообщают, что под грядущее выступление артист якобы пытается прийти в физическую форму — начал физические тренировки (бег и плавание), а кроме того, даже пошил новые костюмы.

Пару лет назад столичные таблоиды писали, что в Штатах Леонтьев почти банкрот — дескать, распродал имущество и живёт только концертами в России и странах СНГ. Время от времени в прессу просачиваются сведения, что 76-летний артист, уже давно постоянно живущий в США, с начала СВО к нам приезжает чуть ли не тайно — выступает на частных вечеринках за 2,5–3,5 млн рублей.

Эпатажный певец Леонтьев живёт в роскоши. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Роскошь за $11 млн: Как Леонтьев живёт в Майами на деньги из России

Life.ru обнаружил, что до банкротства певцу ещё далеко. Сейчас российский певец вместе с женой Людмилой Исакович живут в пригороде Майами — Сёрфсайде. Это зелёный и тихий район, расположенный между знаменитыми Майами-Бич и Бэл-Харбор и известный самой большой общиной евреев-ортодоксов в округе. Изюминка этого места — километры песчаных пляжей и морские черепахи.

Шикарная двухэтажная вилла Леонтьева находится на острове Бискайя — прямо на берегу залива Бискейн. Почти 600 квадратов жилой площади стоят на участке 16 соток. Здесь есть собственный гараж, шесть спален и семь санузлов, а кроме них — бассейн и почти стометровый деревянный пирс с катером.











Внутри тренажёрный зал, зона СПА, сауна, лифт на второй этаж. Интерьер — мраморные полы, кожаная мягкая, а также резная деревянная корпусная мебель. На сегодняшний день это великолепие стоит больше 11 млн долларов, при этом владельцам она досталась в 2014 году всего за четыре. Если супруги решат сдавать жильё в аренду — съёмщикам, судя по данным местных риелторов, оно будет обходиться в 55 тыс. долларов в месяц.

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До прошлого года здесь находился юридический адрес американской компании Людмилы Исакович MUZA MARIN INC, однако этот бизнес жена певца ликвидировала. Оставшиеся две фирмы — гостиница и парикмахерская для собак Legaro и Veilan — зарегистрированы на уже проданную недвижимость в элитном районе Корал-Гейблс. Клиенты Исакович — американские миллионеры и знаменитости, живущие по соседству, способные потратить на уход за питомцами тысячи долларов.

Москва, Майами, Испания: Где ещё у Леонтьева спрятаны миллионы?

Возможно, заграничная недвижимость певца не ограничивается только Штатами. В своё время пресса упоминала, что якобы у Леонтьева есть вилла в Испании, которой он обзавёлся после продажи загородного дома в подмосковной Валентиновке. Life.ru нашёл упоминания полного тёзки артиста в испанских бизнес-реестрах. На Leontiev Valery зарегистрирована компания, расположенная в Аликанте.

В Москве у Валерия Леонтьева в собственности остаётся трёхэтажная 230-метровая квартира в Колокольниковом переулке — это в Мещанском районе столицы, в паре минут ходьбы от Сретенского бульвара. Цена жилого квадрата здесь превышает 600 тыс. рублей — таким образом, текущая стоимость недвижимости Леонтьева в России приближается к 150 млн рублей. Поскольку певец на родине бывает разве что наездами, за собственностью следит обслуга.

В столице же осталась пара дорогих автомобилей Леонтьева. В последнее время по Москве он передвигался на престижном британце Range Rover с красивым номером из трёх пятёрок, а кроме него на люксовом Mercedes-Benz S580 Maybach. При этом за руль сам владелец и не садился — пользовался услугами как минимум трёх личных водителей.

Как вы относитесь к тому, что Леонтьев живёт в США, но зарабатывает в России? 0 Это нормально, артист имеет право жить где хочет Неприемлемо, нужно выбирать одну страну Мне всё равно, я его никогда не слушал Возмущён! Сначала уехал, теперь приезжает за деньгами

Авторы Евгений Кузнецов