Не любовь, а пиар: зачем Авроре Кибе нужен пожилой Лепс, если у неё свои миллиарды? Вся Россия обсуждает странный роман певца Григория Лепса и молодой студентки Авроры Кибы. Life.ru выяснил: девушка не бедная Золушка, а наследница дорогой недвижимости у Кремля — возможно, этот союз лишь пиар? 20 июля, 21:15 Роман Авроры Кибы и Григория Лепса вызывает много вопросов. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Anna Aybetova, Mistervlad, © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Странный роман: почему Лепс и Аврора почти не появляются вместе?

Об Авроре Кибе, 19-летней невесте 63-летнего Григория Лепса, никто ничего не знал ещё год назад. Она пыталась прославиться, даже записала песню «Пьяная дура». Но, несмотря на хороший продакшен, эта композиция не стала популярной. В итоге девушка проснулась знаменитой после того, как прошлым летом её вывел на красную дорожку Премии Муз-ТВ Григорий Лепс. «Невеста», — так представил он её.

Сенсацию раструбили все СМИ и телеграм-каналы. Роман пары всерьёз обсуждали известные психологи, астрологи, звёздная сваха Роза Сябитова, не говоря уже о простых россиянах.

Аврора Киба и Григорий Лепс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gvleps

Однако если приглядеться к «запрещённограму» Кибы, то она почти не выкладывает контент с певцом. В 2024 году — пару сториз, как Лепс поёт на сценах Муз-ТВ и Live-арены. В 2025-м — одно совместное фото с фестиваля «Жара music awards», а также два видео месячной давности, где она танцует с Лепсом на его концерте в Сочи, и совсем свежее, от 16 июля, где она поздравляет Лепса с днём рождения, сидя в партере на его последнем московском выступлении.

Григорий Лепс выкатил за всё время три фотки с юной невестой: с премии Муз-ТВ, с «Жары music awards» и из турецкого Бодрума. Хроникёры писали, что девушка уже отдыхала в Турции, а певец к ней ненадолго приехал.

Кажется, за исключением Бодрума, Аврора встречается с пожилым певцом только на светских церемониях и концертах, причём рядом всегда находится её мать Татьяна.

Сториз Авроры Кибы с актёром Денисом Власенко. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Много вопросов появилось к Лепсу, когда Аврора вдруг публично призналась в нежных чувствах к своему «бести» (лучшему другу на молодёжном сленге), 27-летнему актёру Денису Власенко.

— Мне всё равно, с кем она и чем занимается. Это уже не мои проблемы, больше не намерен комментировать прошлое, — отмахнулся тогда от журналистов рассерженный Лепс.

В прессе заговорили о разладе. Но последнее видео девушки свидетельствует о том, что отношения продолжаются.

Аврора Киба поздравила Лепса с днём рождения. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Лондон, бренды и роскошь: кто на самом деле платит за жизнь невесты Лепса

Аврора Киба наслаждается жизнью в Лондоне. Каждый день она тусуется с подругами, посещает модные рестораны и покупает брендовые вещи в бутиках. Несмотря на то что у неё каникулы, девушка не очень спешит к своему именитому жениху.

Аврора Киба в Лондоне. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avrorakiba

Киба только что отучилась на первом курсе Лондонского колледжа моды: учебный год там стоит 20 тысяч долларов. Глядя на её сториз из столицы Англии, Life.ru смог вычислить, где она живёт. Аврора занимает двушку в особняке ар-деко на Пембрук-роуд в респектабельном районе Кенсингтон. Из окон открывается вид на Холланд-парк. Снимать такое жильё стоит до 3250 фунтов стерлингов в месяц — за всё время учёбы выйдет четверть миллиона. Выгоднее купить эту недвижимость — обойдётся в полмиллиона.

Если верить светским пересудам, всю эту роскошь студентке оплачивает её пожилой, но звёздный жених — Григорий Лепс. И сам артист косвенно подтвердил это.

— Она вчера прилетела ко мне. Я её попросил. Правда, эти перелёты выматывают мои кошельки. Но мы давно не виделись, — посетовал певец в марте.

Дом, где живёт в Лондоне Аврора Киба. Фото © zoopla

Долги и закрытые бизнесы: действительно ли Лепс в состоянии содержать Аврору?

Изучив финансовое состояние Лепса, у Life.ru сложилось впечатление, что он вряд ли может щедро тратиться на молодую подружку. Григорий Лепс — владелец или совладелец семи бизнесов, но там всё не очень удачно. Терпит крах его салон эксклюзивной оптики: магазин и сайт больше не работают, нераспроданные очки торгуются по кратно сниженной цене на маркетплейсах. Разорилась и банкротится его компания по кейтерингу. Закрыт ресторан «Рюмка водки». В ноль функционирует ферма «Хлебосольное подворье Лепса». Не приносят пока доход, требуя дополнительных расходов, и его новые проекты: предприятие по сбору трав в Алтае и фирма по добыче песка в Подмосковье. Пока стабилен лишь его продюсерский центр, который приносит 7,5 млн рублей в год.

Развод сильно потрепал Лепса. На бывшую жену он переписал половину всего имущества, включая успешный ювелирный бизнес и хоромы в элитном доме в Хамовниках.

Григорий Лепс с бывшей женой. Фото © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

Коллеги артиста говорят, что Лепс весь в кредитах. Он якобы занял около 300 миллионов рублей на открытие элитного бара.

Почти катастрофой для Григория Лепса обернулась заморозка его западных счетов после начала спецоперации. По словам концертного директора Кирилла Чибисова, певец мог потерять до 20 млн долларов. Это очень много даже по меркам богачей. По сведениям Forbes, Лепс зарабатывал 2,2 млн долларов год — это данные до развода и краха его бизнесов. Министерство финансов США наложило санкции на Лепса ещё в 2013 году за участие в некоем криминальном синдикате «Братский круг».

Конечно, певец остаётся состоятельным человеком. У него всё ещё есть четырёхкомнатная квартира за 50 млн рублей в ЖК бизнес-класса Redside возле Москвы-Сити и необычный, в тайском стиле, дворец на Новорижском шоссе, который можно оценить в миллиард рублей. Говорят, у Лепса ещё был особняк в Тоскане, неизвестно, что стало с ним после отмены России и россиян в Италии.





Тайный олигарх: какое состояние оставил отец Авроры Кибы

Недавно телеведущая Виктория Боня распустила слухи о том, что отец Авроры Кибы «погиб» на фоне «банкротства и огромных долгов», а его вдова теперь пытается спасти ситуацию, удачно выдав дочь замуж.

— Оказывается, Лепс давно дружит с семьёй Авроры, ещё до того, как погиб её отец. Он ушёл при обстоятельствах, что он обанкротился. Мама Авроры выплачивала все долги самостоятельно. У неё суды, за последние три года она потеряла три из четырёх предприятия. Выплатила долгов чуть ли не на 25 млн рублей. Мама подсуетилась и вот захотела выдать дочку за друга семьи. Поговаривают, оттуда и украшение Авроры за 70 млн рублей, и обучение в Лондоне, — заявила Боня.

Отец Авроры похоронен на Троекуровском кладбище. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / insta_cemetery

В ответ Аврора Киба обозвала экс-участницу «Дома-2» эскортницей, даже озвучила расценки, а также заявила, что никаких финансовых проблем у её семьи нет. И якобы только за одно лето она может запросто спустить 25 млн рублей.

Life.ru выяснил, что Виктория Боня, действительно, говорит неправду. Возможно, это был проплаченный спектакль, чтобы скрыть реальность. На самом деле семья Авроры Кибы была и есть очень богата. Никаких банкротств и долгов, судя по базам, не было.

Настоящая фамилия Авроры Кибы — Белякова. Её отец, Илья Беляков, умер в 2017 году. Его могила находится на Троекуровском кладбище, где хоронят знаменитостей, заслуженных государственных деятелей и людей с госнаградами высшей степени.

Родители Авроры (по краям) — Илья и Татьяна Беляковы на одном из мероприятий. Фото © araabramyan.ru

Илья Беляков был большим человеком. Его знали депутаты, сенаторы, министры, высокопоставленные чиновники и бизнесмены. Илья Беляков с братом Аркадием владели россыпью странных компаний — абсолютно все были убыточными, и почти все впоследствии были закрыты налоговиками из-за недостоверно указанных данных или по причине отсутствия операционной деятельности.

Через эти компании сдавались площади бизнес-центра «Капитал», который занимал верхние этажи Старого Гостиного двора — третий и четвёртый.

Гостиный двор — это одно из старейших зданий Москвы в 150 метрах от Кремля, премиальней офисов быть просто не может. Коммерсантам в управление его отдал бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Это произошло после масштабной реставрации объекта в 1998 году. Любопытно, что первая компания по сдаче в аренду площадей Старого Гостиного двора у Беляковых появилась как раз в 1998-м.

В кеше сохранился старый сайт бизнес-центра «Капитал». Расценки даже в 2002 году были такие: 600 долларов за квадрат в месяц. Все сдаваемые офисы в сумме занимали 1943 квадрата. Несложно подсчитать итоговый доход братьев Беляковых — свыше миллиона долларов в месяц. Это в шесть раз больше, чем у Лепса.

Старый Гостиный двор. Фото © Wikipedia / Kmorozov

Бизнес-империя матери Авроры: как вдова зарабатывает миллионы на недвижимости у Кремля

Мать Авроры, Татьяна Белякова, тоже на публике называет себя Киба, хотя её девичья фамилия — Палилова. Женщина родилась на Украине в днепропетровском посёлке Петропавловка.

Через два года после смерти мужа она впервые занялась серьёзным бизнесом, оформив на себя давно существующие компании «Бцк Элит», «Бцк Престиж» и «Бцк Люкс» с суммарной чистой прибылью 32 млн рублей в год. Эти юрлица владеют 2232 квадратами… на верхних этажах Старого Гостиного двора. Это всё тот же бизнес-центр «Капитал». Так, на Татьяну Кибу работают опытные менеджеры мужа. В частности Александр Решетников, который в своё время ликвидировал «Компанию Фри стайл», имевшую миллионы евро в банке.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tanykiba

Среди других собственников помещений в Старом Гостином Дворе также есть структуры Михаила Хубутия, экс-совладельца Фонда Юрия Лужкова. Хубутия недавно попал на передовицы СМИ из-за того, что напал с топором на мать своего ребёнка. Это не все тени экс-мэра. У Авроры Кибы есть кузина Софья Ройс, чей отец, Дмитрией Евсеев, является президентом ГК «Ингеоком» — компании, которая владеет ТЦ «Атриум» у Курского вокзала. Ближайший партнёр Евсеева по «Ингеокому» — Михаил Рудяк, близкий друг Лужкова.

Бизнес Татьяны Кибы расширяется. Она собирается продавать офисникам Старого Гостиного двора напитки собственного производства. Через юрлицо «Плющиха 55» она закупила автоматизированную линию розлива, автомат закатки, этикетировочную, упаковочную и вдувную машины, лазерный принтер, бункер для подачи капсул и компрессионную систему с холодильником и осушителем. Пока баланс компании отрицательный, но это инвестиция в будущее.

Ещё Киба-старшая является совладельцем мойки в элитном жилом комплексе «Садовые кварталы». Чистая прибыль — 5 млн рублей в год.

Особняки на Рублёвке и офисы у Кремля: каким состоянием владеет семья невесты Лепса

Стоимость семейной недвижимости Кибов — жилая, коммерческая, за границей — превышает 3 млрд рублей. Но похоже, что Татьяна Киба не любит или забывает платить за коммуналку. В 2022 и 2024 годах на неё из-за этого подавали в суд управляющая компания «Имперский дом» и товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова». Сейчас эти долги закрыты.

Речь идёт о суперэлитных жилых комплексах в самых престижных районах Москвы. «Имперский дом» похож на высотную сталинку и находится возле парка «Музеон». Такая квартира, как у Татьяны Кибы, — на 256 квадратов — там стоит от полумиллиарда рублей.

«Дом на Ефремова» (другое название этого ЖК — Knightsbridge Private park) представляет собой семь среднеэтажных особняков в английском стиле с частным парком недалеко от стадиона «Лужники». У Кибы-старшей там хоромы на 530 квадратов стоимостью до полутора миллиарда рублей.

Ещё у Татьяны Кибы есть квартира попроще: на 160 квадратов в престижном ЖК «Золотое руно» возле Водоотводного канала Москвы-реки. Цена недвижимости — до 200 млн рублей.

Это не вся недвижимость семьи. На фото Авроры и Татьяны Кибы мелькает особняк на Рублёвке, предположительно, в престижном посёлке Лапино. Ещё у Беляковых имеются несколько квартир в обычных домах. Также, судя по слухам, семья может владеть виллой на итальянском курорте Форте-деи-Марми.







Пиар-ход или чувства? Как отношения с Лепсом помогают Авроре Кибе

После расследования у Life.ru сложилось впечатление, что это не Аврора тянет деньги из Григория Лепса, потому что её семья достаточно богатая, возможно, даже богаче короля шансона. Не исключено, что роман является инсценировкой, чтобы раскрутить девушку и прославить её на всю Россию.

И Аврора действительно стала знаменитой. В разы увеличилось количество её подписчиков, у неё в соцсетях появились рекламные посты. Её пригласили на съёмки реалити-шоу «Мастер игры». Но пока что она ещё «невеста Лепса».

Недавно Аврора Киба грубо наехала на Филиппа Киркорова, который имел неосторожность не признать, кто она такая.

— Уж точно не буду называть королём. Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями, — надменно заявила Аврора.

И, скорее всего, она сказала правду.

Как вы считаете, что на самом деле связывает Лепса и Аврору? 0 Настоящие чувства (возраст — не помеха!) Взаимная выгода: ей — пиар, ему — имидж Чистый пиар-проект (раскрутка для Авроры) Непонятно, скоро всё раскроется

Авторы Пётр Егоров