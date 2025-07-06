«Кофемания», шантаж и суперкары на маму: тёмные дела Фёдора Смолова Теперь Фёдора Смолова запомнят не только как футболиста, промазавшего пенальти в 1/4 финала чемпионата мира, но и как дебошира из пресловутой «Кофемании». Life.ru выяснил, что ещё он миллиардер со связями и кучей роскошной недвижимости. 6 июля, 16:07 Фёдор Смолов и «Кофемания»: шантаж, извинения и дорогая недвижимость. Обложка © Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Михаил Синицын, Владислав Шатило © Shutterstock / FOTODOM / Jagoda_Mazurek, Art Konovalov

Что произошло в «Кофемании»: как Смолов избил посетителей

— Если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, то ничего бы не случилось! — заявил в 2019 году после известных событий их коллега по сборной Фёдор Смолов. Сейчас это звучит комично. И вот он сам избил людей в той самой проклятой «Кофемании» на улице Большой Никитской. Сам инцидент случился 28 мая, но достоянием общественности стал лишь на днях, когда было опубликовано видео произошедшего.

На кадрах видно, как футболист подходит к двум посетителям заведения, вступает с ними в перепалку, а затем бьёт каждого по лицу. Спутники Смолова не пытаются остановить драку.

Фёдор Смолов устроил драку в «Кофемании». Видео © Telegram / SHOT

«Эмоциональная дисрегуляция»: как жена Смолова оправдывает драку

Сейчас представители спортсмена утверждают, что его целый месяц шантажировали этим роликом: сначала просили за непубликацию миллион, потом три миллиона, затем двадцать миллионов. Смолов отказался платить.

Сам игрок чемпионского «Краснодара» лишь в воскресенье выложил ролик, в котором заявил, что до последнего пытался решить конфликт мирно, а также сообщил, что написал заявление в полицию из-за того, что с него вымогали деньги за то, чтобы видео с дракой не попало в Сеть. Первоначальные комментарии за футболиста давала его жена, блогер и музыкант Карина Истомина.

— Мой муж очень сожалеет о случившемся. Сейчас он прорабатывает этот случай эмоциональной дисрегуляции в терапии. Он подвергался систематической критике. Люди считают нормальным сказать ему колкость в спину, припомнить пенальти. В какой-то момент самоконтроль может не сработать. В течение месяца мы вели переговоры с потерпевшей стороной. Мой муж извинился и предложил компенсацию. Когда поняли, что примирение невозможно, то отказались от сомнительных условий, — рассказала Карина.

По её словам, далее последовала череда звонков с угрозами от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всём разобраться.

К слову, что за терапия у Смолова, непонятно. Известно, что сразу после драки он улетел с супругой на Мальдивы.

Смолов заявил, что до последнего пытался решить конфликт мирно. Видео © Telegram / SHOT

«Он извинился»: переговоры с потерпевшими и отказ от сделки

У потерпевших своя позиция. Причастность к шантажу они отрицают. По их версии, футболист отдыхал в компании, которая вела себя шумно. В какой-то момент он якобы принялся спрашивать у посетителей, кто за какие команды болеет, из-за чего поругался с девушкой за соседним столиком. После Смолов предложил всем закрыть счёт в знак примирения. Потерпевшие не только отказались, но даже не признали в нём звезду. Это якобы настолько разозлило Фёдора, что он полез в драку.

«Кофемания» и полиция: как расследуют нападение Смолова

В настоящий момент окончательно запутавшимся делом занимается полиция. Они проверяют и само происшествия в «Кофемании», и последующий шантаж. Известно, что футболист Фёдор Смолов обратился в полицию и написал заявление о вымогательстве и мошенничестве.

«Речь идёт о 163-й статье «Вымогательство» и 159-й «Мошенничество» (покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — написал журналист Иван Карпов.

«Я в терапии»: как Смолов избил людей, а потом лечил нервы на Мальдивах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / smolovfedor_10

Жизнь Фёдора Смолова: античные хоромы, спортивные автомобили и казахский паспорт

Как выяснил Life.ru, Фёдор Смолов может проявлять чудеса смекалки, когда ему нужно что-то скрыть. Это стоит учесть в расследовании.

Если верить данным в Сети, то только в 2021 году Фёдор Смолов мог заработать почти 200 млн рублей, играя в «Локомотиве». Зарплата кажется астрономической. Но и расходы у футбольной звезды феноменальные.

В 2019-м футболист купил пятикомнатные хоромы и два машино-места в «Парк Паласе» — помпезном и очень охраняемом жилом комплексе на берегу Москвы-реки в самом дорогом районе столицы, на Остоженке. За окном Кремль и храм Христа Спасителя. Аналогичное по метражу жильё в этом же доме, но этажом ниже, сейчас продаётся за 372 млн рублей без парковочного места. Соседями Смолова могут являться члены семьи Заурбека Джамбулатова, бывшего опера по противодействию коррупции, ныне топ-менеджера МОЭК.

ЖК «Парк Палас». Фото © ЦИАН

Чтобы обставить квартиру в «Парк Паласе», Смолов пригласил модного дизайнера Елену Притулу. Она потом отчиталась об этой работе в дубайском глянцевом журнале.

— Полукруглый диван Harold от Meridiani, обтянутый белоснежной тканью Lelievre. На постаменте абстрактная скульптура из мрамора Nero Marquina. Люстра Poly из муранского стекла Bella Figura. Впечатляющая перспектива от входной двери замыкается белоснежным торсом «Дискобола» на круглом столе — знаковой скульптурой эпохи Античности, — похвасталась Притула. По её словам, Смолов — обладатель безупречного вкуса, разбирающийся в дизайне, и это было настоящее счастья — трудиться над таким проектом.

С таким ремонтом, да с машино-местами, квартира Смолова может стоить дороже полумиллиарда.













Недавно СМИ растиражировали историю о том, как Смолов едва не стал жертвой мошенников в 2018 году. Пишут, что футболист купил квартиру в элитном ЖК «Knightsbridge Private Park», которая оказалась в залоге. Лишь через суд ему удалось вернуть деньги. А дальше он якобы приобрёл в этом же доме другую квартиру. Не исключено, что эта история — выдумка с целью скрыть реальное место жительства. Оба дома находятся в Хамовниках в получасе ходьбы друг от друга.

Life.ru заметил, что футболист, вообще, старается быть осторожным. Так, он предпочитает пользоваться чужими номерами телефонов, например матери, либо помощников. Судя по базам данных, полный тёзка Смолова ещё в 2016 году сделал себе паспорт Казахстана.

Lamborghini на маму: как Смолов скрывает свои активы

Также Смолов оформлял автомобили на мать, а не на себя, так было, например, с Lamborghini Aventador 2016 года выпуска. Смолов всегда отрицал, что это его суперкар, но при этом неоднократно приезжал за его рулём на тренировку. Стоимость при покупке 30 млн рублей.







Судя по базам ГИБДД, только в этом десятилетии автопарк Смолова пополнялся Porsche 911 turbo (2020 года выпуска, цена до 30 млн), BMW M5 (новый около 20 млн), Audi RS7 sportback (2021 года выпуска, цена до 10 млн), Range Rover Evoque (2020 года выпуска, цена около 7 млн), Porsche Panamera 4 (2021 года выпуска, цена до 12 млн), Mercedes-Benz G-Klasse (2019 года выпуска, цена до 15 млн рублей), Ferrari 812 Superfast (2019 года выпуска, цена до 30 млн рублей) и Bentley Continental (2015 года выпуска, цена до 8 млн рублей).

Скорее всего, часть этих машин Смолов брал в долгосрочный прокат либо, накатавшись, перепродавал.

Миллиардер на ринге: какая недвижимость есть у Смолова

В 2011 году Смолов приобрёл 110-метровые апартаменты и парковочные места в ЖК «Воробьёвы горы» — это премиальные высотки на закрытой территории по улице Мосфильмовской. Рядом знаменитый депутатский дом на Улофа Пальме, природный заказник «Долина реки Сетунь», скверы и корпуса МГУ, а также многочисленные посольства. Сейчас подобная жилплощадь оценивается в сумму до 70 млн рублей.

Также имелось у Смолова и куда скромнее жильё: трёшки в типовой высотке на Кадашевской набережной в Хорошёво-Мнёвниках и в сталинке возле ВДНХ в Ростокине — суммарная цена не более 60 млн рублей.

От жены в приданое он мог получить видовой с огромными панорамными окнами дюплекс стоимостью около 125 млн рублей в премиальном доме у Таганского парка.













Карина Истомина, супруга Смолова, представитель золотой молодёжи, долгое время прожившая в Нью-Йорке. Недавно она призналась, что страдала зависимостью от веществ.

Пока Смолов играет за ФК «Краснодар», его семья снимает недвижимость в кубанской столице. Судя по базам, Смоловы пользуются огромным на 844 квадрата особняком возле берега реки Кубань. Внутри бильярдная, бассейн и винный погреб, во дворе фонтан. Сколько стоит аренда, неизвестно, стоимость домовладения — 250 млн рублей.

Фото © РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков Почему футболисты себя так ведут? 0 Потому что от огромных денег им сносит крышу Это говорит о низком уровне воспитания и культуры Мне всё равно, я не слежу за жизнью футболистов

Авторы Пётр Егоров