Как экс-борец с коррупцией в МВД Джамбулатов стал энергетиком и живёт как миллиардер Московская объединённая энергетическая компания — главный поставщик тепла и горячей воды в столице и ряде городов Подмосковья. За госденьгами в холдинге присматривает зам по безопасности Заурбек Джамбулатов. Life.ru выяснил, что его семье могут позавидовать миллиардеры. 27 марта, 21:31 Заурбек Джамбулатов — топ-менеджер по безопасности в МОЭК и "Газпром Энергохолдинге". Коллаж © Life.ru. Фото © 2gis.ru, © rus.team

Кто контролирует обороты МОЭК на десятки миллиардов

По итогам прошлого года выручка МОЭК превысила 191 млрд рублей, расходы чуть недотянули до 180 млрд. Организация тратит на услуги подрядчиков суммы с десятью нулями ежегодно, а в ближайшие пару лет госзакупок станет ещё больше. МОЭК анонсировала проекты общей стоимостью 104 млрд рублей на реконструкцию теплосетей и подключение новых потребителей.

Согласно должностным инструкциям, принятым в госкорпорациях, осуществлять внутренний контроль за расходованием бюджетных средств должен заместитель гендиректора по безопасности. В Московской объединённой энергетической компании эту функцию уже десять лет выполняет 62-летний Заурбек Джамбулатов.

Заурбек Джамбулатов — бывший силовик. Он прослужил в МВД РФ без малого четверть века, расцвет его полицейской карьеры пришёлся на работу в оперативно-разыскном бюро Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). После выхода на пенсию в 2012 году он был назначен замдиректора по корпоративной защите в ГК "Газпром энергохолдинг". Спустя несколько месяцев это петербургское предприятие выкупило из столичного имущества 89% акций Московской объединённой энергетической компании, а Джамбулатов вошёл в её совет директоров в качестве главного безопасника.





Среди поставщиков, появившихся после прихода Заурбека Джамбулатова, выделяется фирма "Ипос", заключившая с МОЭК госконтрактов более чем на 4 млрд рублей, а потом обанкротившаяся. Она имеет американские корни. Через базирующееся в Лас-Вегасе юрлицо ею, судя по информационным базам, владеют бывшие советские граждане, Василий Оксенюк, в прошлом силовик, и Акбота Мамыркулова, работавшая секретарём у олигарха Владимира Брынцалова.

На два миллиарда госрублей обслужило МОЭК родственное ей по энергохолдингу предприятие "ГЭХ Автотранс". Оно управляется шурином Джамбулатова, Магомедом Гагиевым.

Важнейшую структуру МОЭК — Центр технологических присоединений — возглавили близкие люди Джамбулатова, бывший подчинённый по полиции Сергей Ерашев и младший сын Берс Джамбулатов. Первый работает до сих пор, второй уволился.

Старший сын Джамбулатова, Магомед, числился замдиректора в других дочерних компаниях ГК "Газпром энергохолдинг". Судя по базам данных, одна из них, оказав внутри энергохолдинга госуслуг на 9 млрд рублей, прекратила свою деятельность. Обоим сыновьям Джамбулатова тогда было примерно по 25 лет.

В 2019 году СМИ сообщали, что ФСБ запрашивала у МОЭК документацию по ряду закупок, но дело ограничилось доследственной проверкой.

Где живёт семья Джамбулатова

У Заурбека Джамбулатова и его семьи жизнь удалась. Достаточно перечислить недвижимость, пользование которой приписывали ему и его ближайшей родне.

Имение в одном из самых статусных рублёвских посёлков Жуковка-2: кругом высокие стены, камеры, охрана, глушилки, объекты Управделами Президента, госдачи и вековой лес. Если верить ЕГРН, площадь главного особняка — свыше тысячи квадратов, участка — более полугектара. Второе загородное домовладение находится в посёлке Дарьино — это тоже Рублёвка. Масштабы там поменьше, цена пониже. Суммарная цена — около 1,5 млрд рублей.

Имение на Рублёвке в Жуковке-2. Фото © yandex.ru / maps

Пара шестикомнатных квартир плюс трёшка в "Парк Палас" — помпезном жилом комплексе на берегу Москвы-реки в самом дорогом районе столицы, на Остоженке. За окном Кремль и храм Христа Спасителя. Общая стоимость — до 1,5 млрд рублей. В продаже сейчас есть трёхкомнатные квартиры в ЖК "Парк Палас" по цене 480 млн рублей.

ЖК "Парк Палас".

Двухуровневые лофт-апартаменты в Доме на острове Балчуг — популярной у молодых богачей новостройке. Под боком — клубный квартал "Красный Октябрь". Виды на кремлёвскую Спасскую башню. Таких больших квартир, как у Джамбулатовых, в продаже уже нет. Комнатой меньше с камином и террасой продают за 200 млн рублей.

Дом на острове Балчуг. Фото © 2gis.ru

Четырёхкомнатное жильё в сталинской высотке на Котельнической набережной — легендарном доме на полуострове, образованном впадением Яузы в Москву-реку, с кинотеатром "Иллюзион" внутри. И снова открываются виды на Кремль. Риелторы оценивают такой актив в сумму до 150 млн рублей.

Высотка на Котельнической набережной.

Попроще жилплощадь (вероятно, сдаётся) — в ЖК бизнес-класса "Весковский тупик" у Миусского сквера в Тверском районе. Аналогичная по размеру, но без отделки обойдётся на вторичке в 120 млн рублей.

Не стоящей упоминания кажется трёшка миллионов за сорок рублей в сталинском доме на проспекте Мира возле ВДНХ, которой в разное время пользовалась вся родня.

Судя по соцсетям, у семьи Джамбулатова может ещё быть недвижимость в Дубае.

Младший сын Джамбулатова — король недвижимости и кальянных

Самым успешным наследником топ-менеджера МОЭК выглядит 32-летний Берс Джамбулатов. Полгода назад Берс дал интервью деловой прессе о том, что развивает экосистему Misty. Это "шесть направлений с единой философией, в которых работает более 400 человек", лаундж-бары и кальянные, ветклиники и груминг-центры, кавказский и веганский рестораны, детейлинг-студия по уходу за авто и маникюрные салоны. А под Истрой начал строиться целый Misty Land, где будут "отель с домиками, бунгало и роскошными палатками".

Берс Джамбулатов. Фото © style.rbc.ru

Согласно базе СПАРК, Берс Джамбулатов действительно владеет несколькими доходными компаниями, например ветклиникой Vetcity с выручкой свыше 500 млн рублей. Но кажется, что залогом успеха является другое…

Джамбулатов-младший является крупным владельцем коммерческой недвижимости — вот где может быть зарыта философия. Большинство его заведений имеют прописку в его же помещениях. Так, согласно судебным базам, ему принадлежат площади в памятниках архитектуры — 326 квадратов в Доходном доме Строгановского училища на улице Мясницкой (до 200 млн рублей) и 221 квадрат в корпусе Первой женской гимназии на Страстном бульваре (свыше 100 млн).

Доходный дом Строгановского училища на улице Мясницкой. Фото © 2gis.ru

Судя по перечню должников "Мосэнергосбыта" за 2020 год, в собственности Берса может быть один из старейших городских рынков, ТК "Ярославский", площадью 3300 квадратов на проспекте Мира. Исходя из того же перечня, можно сделать вывод, что Берсу принадлежит объект на улице Садовой-Спасской. Это отреставрированный исторический особнячок, скрытый от прохожих в благоустроенном дворе, арендаторов нет. Местные удивляются, что вместо окон там словно зеркала.

Особняк на Садовой-Спасской. Фото © Wikimapia

Продаётся за 360 млн рублей дореволюционный флигель в Таганском переулке. Из материалов Арбитражного суда ясно, что им владеет компания жены Берса "Приваторум". Закрыто объявление о продаже за 234 млн промышленного здания у Хорошёвского моста. Оно могло быть во владении фирмы Берса "Джес".

Конечное количество недвижимости Берса можно предположить по числу связанных с его экосистемой кальянных — их свыше тридцати.

В период пандемии, судя по информации из открытых источников, Джамбулатов-младший был фигурантом уголовного дела о незаконном вывозе через границу валюты. Его остановили на таможне аэропорта Шереметьево с незадекларированными пятью миллионами рублей в валюте. Он отделался штрафом 50 тысяч рублей и пожертвованиями в благотворительный фонд Хабенского.

Чем занимаются остальные члены семьи Джамбулатова

Единственная дочь, 26-летняя Ева Джамбулатова, получает доход с двух цветочных бутиков, расположенных по престижным столичным адресам. Дела ведутся через ИП и формально убыточную фирму "Джолли Банч", возможно, речь может идти о схеме дробления бизнеса для оптимизации налогов. После новогодних праздников Ева похвасталась в соцсетях часами, очень похожими на Royal Oak Chronograph от Audemars Piguet. Такие теперь стоят от 10 млн рублей. Ездит она на премиальном кабриолете Mercedes SL-класса. Новый такой стоит около 30 млн рублей.

Ева Джамбулатова и её дорогие часы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / prissymissybaby

Старший сын, 35-летний Магомед Джамбулатов, после ухода из структур отца пропал из публичного поля. В телефонах знакомых он якобы записан как Мага Гелик. Его соцсети заброшены. На последнем фото он на байке в экзотической стране. Магомед любит мотоциклы, в Москве на него оформлен Harley Davidson. Также он вписан в страховку спорткара Mercedes AMG GT, который стоял на балансе компании "Груз-Логист". Новый автомобиль стоит около 30 млн.

Магомед Джамбулатов на байке, возможно, в Таиланде. Фото © VK / Мага Магичев

Супруга топ-менеджера МОЭК, 58-летняя Людмила Джамбулатова, является учредителем фирм "Спутник" и "Мирумир". Первая распоряжается зданием ультрасовременного фитнес-центра Selform на улице Халтуринской. Вторая управляет рестораном "Кавказская пленница" на проспекте Мира. На Джамбулатову оформлен Rolls-Royce Wraith 2016 года (около 30 млн рублей). Но за рулём этого роскошного лимузина сидит не она, а её брат Магомед Гагиев, уже упомянутый руководитель одного из подрядчиков МОЭК.

Роскошный Rolls-Royce Wraith Людмилы Джамбулатовой. Фото © platesmania

Вряд ли основы богатства семьи Заурбек Джамбулатов смог заложить во времена, когда служил в МВД и боролся с экономической преступностью и коррупцией. Его доходы в "Газпром Энергохолдинге" и МОЭК — неизвестны. Возможно, члены его семьи сами добились успеха и процветания.

Откуда у семьи бывшего полицейского и топ-менеджера МОЭК может быть такое богатство? 0 Возможно, речь идёт о каких-то серых схемах и доходах Члены семьи честным трудом заработали богатство Я не слежу за жизнью богачей, мне своих забот хватает

Авторы Пётр Егоров