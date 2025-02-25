Родня из Майами: Где и как живут внуки и правнуки «железного генсека» Юрия Андропова Наследники генсека СССР Юрия Андропова вернулись из Майами в Москву, судя по всему, став здесь злостными неплательщиками налогов, кредитов и квартплаты. Теперь за ними гоняются судебные приставы. Что о них известно? 24 февраля, 21:15 Внуки и правнуки генсека Юрия Андропова вернулись из Майами в Россию. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, Валентин Черединцев, © Freepik

Каких взглядов придерживается правнучка Андропова

Николь Харламова — правнучка шестого генсека СССР и бывшего председателя КГБ Юрия Андропова — родилась и выросла в Майами. Ей 29 лет. СМИ ранее писали, что она осталась жить в США, несмотря на то что её родители вернулись в нулевых в Россию. Однако сейчас Николь Харламова точно в Москве, последние годы она преподавала в столичной частной английской школе, но не так давно уволилась. В Штатах она теперь бывает лишь наездами, но часто.

Николь выглядит эффектной девушкой без комплексов. Она любит вызывающие наряды, образ роковой женщины, красить волосы в красный цвет, делать временные тату на тематику аниме, фотографироваться в нижнем белье и называть себя ведьмой. А ещё шутит, что вместо того, чтобы встречаться с настоящими мужчинами, гонится за вымышленными.





Судя по всему, именно в США Николь подцепила вирус «чайлдфри». Это запрещённая у нас идеология. Девушка заявила о своих взглядах публично незадолго до СВО. Харламова оставляет в соцсетях соответствующие сообщения с хештегами «чайлдфри» и «непопулярное мнение».

Правнучка Юрия Андропова Николь Харламова не жалует детей. Фото © Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / niikachuuuu

Похоже на то, что Харламова занимает пятикомнатную квартиру стоимостью под 100 млн рублей в Тверском районе Москвы. Речь об отреставрированной номенклатурной брежневке на улице Александра Невского. Закрытая территория и консьержи прилагаются, рядом Миусский сквер. Поблизости на соседней улице Лесной у девушки может быть ещё одно жильё — крупногабаритная трёшка ценой до 40 млн рублей в брежневке попроще.

Номенклатурная брежневка, где в пятикомнатной квартире живёт правнучка Юрия Андропова. Фото © cian

Где наследники генсека Юрия Андропова жили в США

Родители Николь — разбогатевший в перестройку на торговле табаком бывший хоккейный вратарь Василий Харламов и балерина Большого театра, внучка Андропова Татьяна — эмигрировали в Америку в девяностых. Отец там занялся сдачей в аренду лимузинов, мать устроилась хореографом в школу балета.

Внучка Андропова Татьяна Харламова с маленькой Николь в Соединённых Штатах Америки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / niikachuuuu

Life.ru выяснил, что семья Харламовых – Андроповых поселилась в Майами, причём собственной недвижимости у них никогда не было, только съёмная. Сначала они занимали половину таунхауса в так называемом пенсионерском районе Coral Gate — это средний класс, далеко от океана, сейчас аренда аналога обойдётся в сумму около $1500. Потом Харламовы переехали в пригородный туристический городок Халландейл-Бич, знаменитый своими белыми песчаными пляжами. Там они поселились в апартаментах непримечательного кондоминиума, в настоящий момент снять аналог будет стоить до $2300.





Под конец нулевых годов супруги из-за проблем в бизнесе вернулись в Россию и вскоре совместно открыли столичный Фонд имени Юрия Андропова. После смерти Татьяны Василий продолжил управлять организацией и делает это до сих пор. У него новая жена, с которой он иногда мелькает в эфирах, — кулинарный блогер Марина Макиша.

В 2017 году Василий Харламов как президент андроповского фонда баллотировался на выборах муниципальных депутатов, но без успеха. При этом на тот момент он был прописан в подмосковном Сергиевом Посаде и, что странно, не в жилом доме, а в одном из лучших отелей города «Дом Рождественский», где ночь стоит до 16 тысяч рублей.

Отель «Дом Рождественский» в Сергиевом Посаде. Фото © 2gis

Какие претензии были к Фонду имени Андропова

Фонд сохранения исторического наследия и культурных инициатив им. Ю.В. Андропова зарегистрирован по адресу места жительства Николь Харламовой, но фактически находится в знаменитом доме-книжке на Новом Арбате.

В 2018 году организацию уличили в неподтверждённом расходовании миллиона госрублей, выделенного Минкультом РФ на проведение выставок на ВДНХ, — эти деньги были взысканы обратно через суд. Ещё фонд грешил тем, что не предоставлял в надзорные органы отчётность.

Согласно базе СПАРК, последний раз фонд сообщал о своих финансовых показателях в 2022 году: фиксировался небольшой убыток.

Сайт организации не обновлялся десять лет. Сейчас там висит открытое письмо к президенту Белоруссии Лукашенко с предложением развивать по СНГ Центры обработки информации.

Отец Николь Василий Харламов. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Василий Харламов

Долги наследников Андропова

Если верить госбазам, Николь задолжала за квартплату по своей московской квартире почти 7 тысяч рублей. Причём у приставов не получается взыскать этот долг уже три года. По их информации, девушка до сих пор находится в Майами.

Согласно судебным базам, полная тёзка Николь вообще злостная неплательщица, на неё подавали в суд налоговая, фонд капремонта, управляющая и газовая компании. Некоторые из этих долгов просто ещё не внесены в базу должников.









За её отцом Василием Харламовым, как видно, тоже тянутся долги и гоняются приставы. Он должен 2,6 млн рублей по кредитам, 141 тысячу за квартплату и 24 тысячи по налогам. Некоторым из этих долгов уже свыше пяти лет.











Куда пропал дядя Николь Харламовой

Из медиапространства совсем выпал дядя Николь Харламовой — Константин Андропов, внук генсека. Он тоже долгое время жил в Майами: учился там в школе и институте, потом работал архитектором и управляющим в одном из местных греческих ресторанов. Судя по американским регистрам, Константин был прописан в тех же квартирах, что снимала семья Татьяны Харламовой, его сестры.

Константин Андропов, внук генсека и дядя Николь Харламовой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / konstantin.andropov.1

Последний раз о внуке Андропова вспоминали в 2011 году, когда он вернулся из Майами в Москву, чтобы поступить в школу одной из силовых служб. Закончился порыв трагично. Сначала его ограбили, раздев практически догола возле Киевского вокзала. Затем жестоко избили на пороге дома на улице Лесной.

Его мать (невестка Юрия Андропова) утверждала, что всё это происки врагов семьи. Возможно, всё так. Странная ситуация произошла с Константином Андроповым в 2018 году. От его имени кто-то создал строительную фирму «Стэн». Но менее чем через полтора года фискалы её ликвидировали по жалобе самого Константина Андропова. Он заявил, что не имеет отношения к данному юрлицу.

Ликвидированная строительная фирма «Стэн»

Судя по последним постам Константина Андропова, он сейчас в Москве.

— Не спешите говорить о себе. Разговор о тебе продолжится, как только ты повесишь телефон, — это текст последнего сообщения Константина от марта 2023 года.

Никаких бизнесов или активности на мужчине нет.

Авторы Пётр Егоров