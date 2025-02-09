Буржуа и сын белогвардейца: Чего боялся самый загадочный генсек Юрий Андропов 9 февраля 1984 года скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов. До высшего партийного поста он в течение 15 лет возглавлял КГБ СССР. Его биография содержит множество загадок, которые при этом не помешали ему стать главой государства. 8 февраля, 21:15 Генеральный секретарь Юрий Андропов. Обложка © ТАСС / Владимир Мусаэльян, © Freepik

Купеческое происхождение

В 1937 году в СССР царили массовые репрессии. В то непростое время компетентные органы тщательно проверяли каждого кандидата, претендовавшего даже на незначительный пост. В 1937 году Юрий Андропов был назначен секретарём Ярославского обкома ВЛКСМ. Этому предшествовала проверка его биографии, в которой были выявлены явные нестыковки.

В своей биографии Юрий Андропов сначала указывал, что его мать (причём ни в одной из автобиографий он не называл её имени) происходила из семьи ремесленника. Затем он уже писал, что она была из семьи мещан, а в детстве её взяли на воспитание в семью купца Карла Флекенштейна. Именно этот пункт, в котором фигурировал «классовый враг», особенно заинтересовал ревизоров, проверявших будущего генсека перед вступлением в ВКП(б).

Юрий Владимирович Андропов. Фото © ТАСС / Эдуард Песов

После этого Андропова вызвал на личную беседу один из инструкторов комсомола, которому будущий генсек поведал, что его мать была подкинута Флекенштейнам, а значит, сама она не имела родственных связей с купцом. Кроме того, в этом разговоре упомянул о сестре своей бабушки, которая на тот момент была жива. Она была рязанской крестьянской, что было аргументом в пользу «правильного» происхождения Андропова.

Но инструктор не поверила словам Юрия Андропова и направила специального представителя в Москву, которому поручила опросить жену купца Флекенштейна. Та подтвердила, что мать Андропова была подкинута к ним ещё ребёнком. Казалось бы, карьера Андропова спасена. Но супруга Флекенштейна добавила, что сестра бабушки, о которой поведал будущий генсек, на самом деле была его няней. Наличие няни прямо указывало на непролетарское происхождение. На этом можно было бы поставить точку и арестовать Андропова. В комсомоле решили вновь провести с ним беседу.

Но и тут будущему генсеку удалось выкрутиться. Он сказал, что назвал ее тёткой, поскольку не имел представления о степени родства с ней. Андропову поверили, а спас его второй секретарь Ярославского обкома ВКП(б) Алексей Ларионов, курировавший кадровую политику. Сам Андропов, уставший от постоянных проверок, говорил: «Эта проклятая биография мешает мне работать».

Алексей Ларионов. Фото © Wikipedia / knowbysight.info

Сын белогвардейца

Белые пятна в биографии Андропова есть и по отцовской линии. Отца будущий генсек лишился в раннем детстве и практически ничего о нём не знал. Возможно, этим объясняется путаница в его автобиографиях относительно даты смерти Владимира Андропова.

В 1932 году в автобиографии Андропов указывал, что его отец скончался, когда будущему генсеку исполнилось два года, то есть в 1916 году. Именно этот факт в дальнейшем породил слухи о том, что отец Андропова погиб на фронте, а сам он был царским офицером. Этот факт уже мог поставить крест на дальнейшей карьере будущего генсека. Причём эти слухи достаточно долго обсуждались в ярославском комсомоле, но никаких веских подтверждений им найти не удалось.

В 1939 году Андропов в очередной своей биографии уже писал о том, что его отец скончался от тифа в 1919 году. Откуда возникло такое разночтение, доподлинно неизвестно. Возможно, он тем самым намеренно подчищал свою биографию, чтобы в дальнейшем к нему не возникало вопросов.

Также была версия о том, что Владимир Андропов был лишь отчимом будущего генсека. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, согласно официальной версии, Юрий Андропов родился в 1914 году на станции Нагутской, где появился на свет Владимир Андропов. Но сохранившиеся документы содержат информацию о том, что мать Юрия до 1915 года жила в Москве и работала учительницей музыки в женской гимназии.

Копия свидетельства о рождении Юрия Андропова. Фото © Wikipedia

Отсюда возникает вопрос: а кем же был родной отец Андропова? Эта неточность в дальнейшем породила множество домыслов о том, что настоящий родитель будущего генсека был белогвардейцем. Так или иначе все подобные рассуждения остались слухами, а сам Андропов, несмотря на белые пятна, успешно продолжил свой путь восхождения к власти.

Отречение от сына

У Юрия Андропова было два сына. Их судьбы сложились совершенно по-разному. Владимир Андропов родился в первом браке. После развода родителей он тяжело переживал разлуку с отцом. Возможно, по этой причине в подростковом возрасте он связался с дурной компанией, бросил школу и начал промышлять кражами, чтобы заработать денег. В 17-летнем возрасте Владимир Андропов впервые предстал перед судом, ему удалось отделаться условным сроком. Но сын генсека не усвоил урок и продолжил воровать.

На второй раз он получил уже реальный срок. После своего освобождения Владимир вернулся к привычному «ремеслу» и снова оказался сначала на скамье подсудимых, а затем и за решёткой. После своего освобождения в 1962 году Владимир Андропов решил начать с чистого листа и уехал в Тирасполь, где устроился на швейную фабрику.

Вскоре Владимир пристрастился к алкоголю. Со временем у него диагностировали цирроз. В 1975 году Владимир Андропов скончался. Всё это время его отец старался не афишировать родственные связи со старшим сыном. По сути, Андропов-старший отрёкся от своего сына, чей образ жизни явно не вписывался в нормы социалистической морали, а данные о родственнике-уголовнике могли бы навредить партийной карьере.

Совсем иначе сложилась судьба младшего сына генсека, Игоря Андропова. В отличие от своего брата он окончил школу, затем МГИМО. В дальнейшем он посвятил свою жизнь дипломатической службе. С 1979-го по 1984 год он был сотрудником центрального аппарата МИД СССР. Затем был назначен послом Советского Союза в Греции. С 1986-го по 1997 год занимал должность посла по особым поручениям МИД СССР / РФ.

В 1998 году Игорь Андропов вышел на пенсию. На заслуженном отдыхе он занялся написанием книги о своем отце, но не успел её дописать. В 2006 году он скончался.

Авторы Альмир Хабибуллин