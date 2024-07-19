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Дачи советских лидеров: где находились, кто там жил, как выглядели

Дачи советских лидеров всегда были окутаны тайной и интересом. Но пришла пора раскрыть эти секреты. Life.ru рассказывает, где находились дачи генсеков СССР, какая у них история, и, конечно, показывает, как они выглядели.

19 июля, 14:00
На каких дачах жили самые уважаемые люди СССР? Обложка © ТАСС / Александр Попов, И. Шагин

На каких дачах жили самые уважаемые люди СССР? Обложка © ТАСС / Александр Попов, И. Шагин

История Советского Союза неразрывно связана с его лидерами. Людям всегда было интересно знать всё о них, в том числе как отдыхали главы государства. В том числе — о дачах, в которых генсеки СССР проводили свободное и не только время. В этих укромных местах происходили важные встречи, принимались ключевые решения, а также просто проводили время сами вожди. Давайте заглянем за кулисы истории Советского Союза и посмотрим, как выглядели и где находились самые известные резиденции.

"Ближняя" дача Сталина (Москва)

Дачи Сталина: что скрывали резиденции. Фото © bangkokbook.ru

Дачи Сталина: что скрывали резиденции. Фото © bangkokbook.ru

Одна из самых известных дач Иосифа Сталина находилась в Кунцеве, недалеко от Москвы. Сталин выбрал это место для постоянного проживания после смерти супруги Надежды Аллилуевой в 1934 году. Зелёное здание площадью около 1000 квадратных метров, окружённое густым лесом, стало его убежищем до самой смерти в 1953 году. Здесь он проводил совещания, принимал иностранные делегации и смотрел фильмы в собственном кинотеатре. Сегодня эта территория охраняется ФСО, и попасть туда обычному человеку невозможно.

Дача Сталина "Рица" (Абхазия)

Где отдыхали советские лидеры: тайны дома отдыха Сталина. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Где отдыхали советские лидеры: тайны дома отдыха Сталина. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

На берегу высокогорного озера Рица в Абхазии находится небольшая дача Сталина, построенная в 1947 году. Это была одна из его многочисленных резиденций, которую глава СССР посещал всего несколько раз. Здания остались неизменными с тех времён — аскетичные зелёные строения, окружённые густыми лесами. Эта дача одна из немногих, которую можно посетить с экскурсией. Неподалёку находятся руины другой госдачи, сгоревшей в 1956 году.

Дача Хрущёва "Глиниция" (Крым)

Резиденции вождей СССР: легенды и факты. Фото © photogoroda.com

Резиденции вождей СССР: легенды и факты. Фото © photogoroda.com

Никита Хрущёв, стремясь к простоте и скромности, отказался от имперских дворцов и построил свою дачу "Глиниция" в живописном месте недалеко от Ялты. Возведённая в 1956 году на склоне горы Могаби, эта дача стала его любимым местом отдыха. В 1961 году здесь появился крытый подогреваемый бассейн. Интерьер был выполнен в строгом стиле: красное дерево, дубовые двери и окна. В 2019 году бывшая госдача была продана в частные руки.

Дача Брежнева "Заречье-6" (Москва)

Тайны дач Сталина, Хрущёва и Брежнева. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Тайны дач Сталина, Хрущёва и Брежнева. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

В 1960 году Леонид Брежнев получил в своё распоряжение государственную дачу "Заречье-6". Это была деревянная постройка с небольшим уютным кабинетом. Именно в этом доме Брежнев провёл свои последние дни. 9 ноября 1982 года глава СССР ужинал с семьёй, а утром 10 ноября умер от остановки сердца во сне. Впоследствии дача перешла в частные руки и была разрушена.

Дача Горбачёва в Форосе (Крым)

Как выглядели дачи советских вождей. Фото © wikimapia.org

Как выглядели дачи советских вождей. Фото © wikimapia.org

Михаил Горбачёв, последующий лидер СССР, выбрал для своей дачи живописное место в Форосе. Построенная в 1989 году, эта резиденция поражала роскошью: резные деревянные лестницы, мраморный бассейн, кинозал и тренажёрный зал. Однако именно эта дача стала известной благодаря событиям августа 1991 года, когда Горбачёва держали здесь в изоляции во время ГКЧП. После распада СССР резиденция использовалась президентом Украины Леонидом Кучмой.

Эти дачи — молчаливые свидетели важных исторических событий, места, где отдыхали и работали лидеры великой страны. Каждая из них хранит свои тайны и истории, которые остаются интересными даже спустя десятилетия.

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов
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