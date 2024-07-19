Дачи советских лидеров: где находились, кто там жил, как выглядели Дачи советских лидеров всегда были окутаны тайной и интересом. Но пришла пора раскрыть эти секреты. Life.ru рассказывает, где находились дачи генсеков СССР, какая у них история, и, конечно, показывает, как они выглядели. 19 июля, 14:00 На каких дачах жили самые уважаемые люди СССР? Обложка © ТАСС / Александр Попов, И. Шагин

История Советского Союза неразрывно связана с его лидерами. Людям всегда было интересно знать всё о них, в том числе как отдыхали главы государства. В том числе — о дачах, в которых генсеки СССР проводили свободное и не только время. В этих укромных местах происходили важные встречи, принимались ключевые решения, а также просто проводили время сами вожди. Давайте заглянем за кулисы истории Советского Союза и посмотрим, как выглядели и где находились самые известные резиденции.

"Ближняя" дача Сталина (Москва)

Дачи Сталина: что скрывали резиденции. Фото © bangkokbook.ru

Одна из самых известных дач Иосифа Сталина находилась в Кунцеве, недалеко от Москвы. Сталин выбрал это место для постоянного проживания после смерти супруги Надежды Аллилуевой в 1934 году. Зелёное здание площадью около 1000 квадратных метров, окружённое густым лесом, стало его убежищем до самой смерти в 1953 году. Здесь он проводил совещания, принимал иностранные делегации и смотрел фильмы в собственном кинотеатре. Сегодня эта территория охраняется ФСО, и попасть туда обычному человеку невозможно.

Дача Сталина "Рица" (Абхазия)

Где отдыхали советские лидеры: тайны дома отдыха Сталина. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

На берегу высокогорного озера Рица в Абхазии находится небольшая дача Сталина, построенная в 1947 году. Это была одна из его многочисленных резиденций, которую глава СССР посещал всего несколько раз. Здания остались неизменными с тех времён — аскетичные зелёные строения, окружённые густыми лесами. Эта дача одна из немногих, которую можно посетить с экскурсией. Неподалёку находятся руины другой госдачи, сгоревшей в 1956 году.

Дача Хрущёва "Глиниция" (Крым)

Резиденции вождей СССР: легенды и факты. Фото © photogoroda.com

Никита Хрущёв, стремясь к простоте и скромности, отказался от имперских дворцов и построил свою дачу "Глиниция" в живописном месте недалеко от Ялты. Возведённая в 1956 году на склоне горы Могаби, эта дача стала его любимым местом отдыха. В 1961 году здесь появился крытый подогреваемый бассейн. Интерьер был выполнен в строгом стиле: красное дерево, дубовые двери и окна. В 2019 году бывшая госдача была продана в частные руки.

Дача Брежнева "Заречье-6" (Москва)

Тайны дач Сталина, Хрущёва и Брежнева. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

В 1960 году Леонид Брежнев получил в своё распоряжение государственную дачу "Заречье-6". Это была деревянная постройка с небольшим уютным кабинетом. Именно в этом доме Брежнев провёл свои последние дни. 9 ноября 1982 года глава СССР ужинал с семьёй, а утром 10 ноября умер от остановки сердца во сне. Впоследствии дача перешла в частные руки и была разрушена.

Дача Горбачёва в Форосе (Крым)

Как выглядели дачи советских вождей. Фото © wikimapia.org

Михаил Горбачёв, последующий лидер СССР, выбрал для своей дачи живописное место в Форосе. Построенная в 1989 году, эта резиденция поражала роскошью: резные деревянные лестницы, мраморный бассейн, кинозал и тренажёрный зал. Однако именно эта дача стала известной благодаря событиям августа 1991 года, когда Горбачёва держали здесь в изоляции во время ГКЧП. После распада СССР резиденция использовалась президентом Украины Леонидом Кучмой.

Эти дачи — молчаливые свидетели важных исторических событий, места, где отдыхали и работали лидеры великой страны. Каждая из них хранит свои тайны и истории, которые остаются интересными даже спустя десятилетия.

Авторы Сергей Трофимов