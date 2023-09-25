10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки
Смотреть на эти снимки из мест, где уже никто не живёт, можно только на свой страх и риск! Мурашки по коже и тревожные мысли о том, что же скрывается за закрытыми дверьми, — гарантированы. Предлагаем пройти тест на храбрость.
"Заброшенная больница, где оставили всё оборудование!" — abandonednashville.
Фото © Reddit / abandonednashville
"Заброшенный отель в Эверглейдсе, США", — BrandonD1002.
Фото © Reddit / BrandonD1002
"Центр управления заброшенного сталелитейного завода", — 312dub.
Фото © Reddit / 312dub
"Заброшенный бассейн Рочестерского университета", — MBlu2.
Фото © Reddit / MBlu2
"Заброшенный роддом в Новом Орлеане, в котором есть часовня!" — AndreqBoi.
Фото © Reddit / AndreqBoi
"Заброшенный особняк Playboy", — tiskasaur.
Фото © Reddit / tiskasaur
"Наткнулся на эту детскую комнату", — TMDtheUE.
Фото © Reddit / TMDtheUE
"Просто порнография, оставленная на стенах заброшенной тюрьмы", — hallchristheurbexman.
Фото © Reddit / hallchristheurbexman
"Макдональдс" на Аляске. Замороженный во времени с 1994 года", — Rilo88.
Фото © Reddit / Rilo88
"Нашёл это в заброшенном здании, где мы были недавно", — Sum_Gui.
Фото © Reddit / Sum_Gui
Reddit / abandonednashville / Sum_Gui