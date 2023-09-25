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25 сентября, 14:00

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

Смотреть на эти снимки из мест, где уже никто не живёт, можно только на свой страх и риск! Мурашки по коже и тревожные мысли о том, что же скрывается за закрытыми дверьми, — гарантированы. Предлагаем пройти тест на храбрость.

"Заброшенная больница, где оставили всё оборудование!" abandonednashville.

Фото © Reddit / abandonednashville

Фото © Reddit / abandonednashville

"Заброшенный отель в Эверглейдсе, США", — BrandonD1002.

Фото © Reddit / BrandonD1002

Фото © Reddit / BrandonD1002

"Центр управления заброшенного сталелитейного завода", — 312dub.

Фото © Reddit / 312dub

Фото © Reddit / 312dub

"Заброшенный бассейн Рочестерского университета", — MBlu2.

Фото © Reddit / MBlu2

Фото © Reddit / MBlu2

"Заброшенный роддом в Новом Орлеане, в котором есть часовня!" AndreqBoi.

Фото © Reddit / AndreqBoi

Фото © Reddit / AndreqBoi

"Заброшенный особняк Playboy", — tiskasaur.

Фото © Reddit / tiskasaur

Фото © Reddit / tiskasaur

"Наткнулся на эту детскую комнату", — TMDtheUE.

Фото © Reddit / TMDtheUE

Фото © Reddit / TMDtheUE

"Просто порнография, оставленная на стенах заброшенной тюрьмы", — hallchristheurbexman.

Фото © Reddit / hallchristheurbexman

Фото © Reddit / hallchristheurbexman

"Макдональдс" на Аляске. Замороженный во времени с 1994 года", — Rilo88.

Фото © Reddit / Rilo88

Фото © Reddit / Rilo88

"Нашёл это в заброшенном здании, где мы были недавно", — Sum_Gui.

Фото © Reddit / Sum_Gui

Фото © Reddit / Sum_Gui

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

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Reddit / abandonednashville / Sum_Gui

Сергей Трофимов
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