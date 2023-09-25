10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

Смотреть на эти снимки из мест, где уже никто не живёт, можно только на свой страх и риск! Мурашки по коже и тревожные мысли о том, что же скрывается за закрытыми дверьми, — гарантированы. Предлагаем пройти тест на храбрость.