В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей"

В Екатеринбурге у шоумена и актёра юмористического проекта "Уральские пельмени" Сергея Ершова вскрыли машину и украли ноутбук. Об этом коллектив сообщил в своём телеграм-канале 25 сентября.

"Вчера в 20:00 на улице Тургенева, 22 была вскрыта машина Сергея Ершова. Среди других вещей воры забрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС", — говорится в сообщении.

"Пельмени" уточнили, что за информацию о ноутбуке или его возврат последует вознаграждение.