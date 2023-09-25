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25 сентября, 10:02

В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей"

У Сергея Ершова из "Уральских пельменей" вскрыли машину и украли ноутбук

В Екатеринбурге у шоумена и актёра юмористического проекта "Уральские пельмени" Сергея Ершова вскрыли машину и украли ноутбук. Об этом коллектив сообщил в своём телеграм-канале 25 сентября.

"Вчера в 20:00 на улице Тургенева, 22 была вскрыта машина Сергея Ершова. Среди других вещей воры забрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС", — говорится в сообщении.

"Пельмени" уточнили, что за информацию о ноутбуке или его возврат последует вознаграждение.

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kino-teatr.ru

Александра Мышляева
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