В Екатеринбурге обокрали звезду "Уральских пельменей"
У Сергея Ершова из "Уральских пельменей" вскрыли машину и украли ноутбук
В Екатеринбурге у шоумена и актёра юмористического проекта "Уральские пельмени" Сергея Ершова вскрыли машину и украли ноутбук. Об этом коллектив сообщил в своём телеграм-канале 25 сентября.
"Вчера в 20:00 на улице Тургенева, 22 была вскрыта машина Сергея Ершова. Среди других вещей воры забрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС", — говорится в сообщении.
"Пельмени" уточнили, что за информацию о ноутбуке или его возврат последует вознаграждение.
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