Звезда "Уральских пельменей" приручил лисёнка и дал ему крайне запоминающееся имя
Актёр "Уральских пельмений" Рожков приручил лисёнка, который прибегал к нему из леса
Звезда шоу "Уральские пельмени" — актёр Андрей Рожков — приручил лисёнка, который несколько раз выбегал к нему из леса. Назвал он зверька Игорем, вспомнив одну из самых популярных своих сценок из полюбившегося всем телешоу. Об этом пишет kp.ru.
Актёр Андрей Рожков приручил лисёнка. Видео © Telegram / Андрей Рожков
По словам Рожкова, в начале января к нему начали приходить лис и лисица, которых он и члены семьи стали достаточно быстро различать.
"Многие пишут, что от них можно заразиться бешенством, но мы прочитали много литературы, поняли, что они очень мирные и не причинят никакого вреда. К тому же лисы очень хорошо чистят лес от мышей. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество", — отметил Рожков.
А вот имя его новому "питомцу" выбирали подписчики соцсетей юмориста. Рожков предложил им два варианта: Барсик и Игорь, и победу одержал последний.
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Telegram / Андрей Рожков