День кошек 1 марта: Покупают квартиры и приставляют слуг — как балуют своих питомцев российские звёзды

Когда дело касается пушистых котеек — устоять невозможно. А чем больше у владельца средств, тем слаще живётся четвероногому другу. И этим пушистикам позавидуют многие люди: помимо того что питаются деликатесами, так ещё и хозяева — знаменитые личности. Как за своими котиками ухаживают звёзды российского шоубиза?

Анастасия Волочкова и Риччи

У кота Волочковой стоимостью 500 тысяч рублей есть даже личная домработница. Фото © соцсети

Найти котейку по душе можно и на помойке, но знаменитая балерина Анастасия Волочкова кого попало в свой особняк не пустит. Поэтому в конце 2021 года купила котёнка породы золотистая британская шиншилла за 500 тысяч рублей. До этого у примы был Лакки, но тот скончался. Чтобы и дальше иметь возможность погладить хоть кого-то за ушком вечером после шоу, появился Риччи. Кстати, с английского кличка переводится как "богатенький", что определённо подходит волочковскому коту. В распоряжении пушистика не только личная домработница и двухэтажный особняк, но и ветеринарная служба, работающая 24/7, а также кошачьи парикмахеры и мастера маникюра.

Алёна Водонаева и Эскобар

Кот Эскобар Алёны Водонаевой живёт в отдельной собственной квартире за 19 млн рублей. Фото © соцсети

А вот эпатажной диве и экс-участнице "ДОМа-2" Алёне Водонаевой своего любимого кота породы мейн-кун по кличке Эскобар недавно пришлось переселить. Выяснилось, что у сына ведущей сильнейшая аллергия на кошачью шерсть. Но не выкидывать же пушистика на улицу? Знаменитость просто взяла и купила питомцу квартиру в Хамовниках стоимостью 19 млн рублей. И это не шутка. Полноправным хозяином считается именно Эскобар, ведь для своего "антидепрессанта" Алёне ничего не жалко. К тому же у бизнесвумен в Хамовниках есть собственный салон красоты. Так что средства на ипотеку и лишний повод зайти потискать усатого друга имеются.

Дима Билан и Соломон

Билан души не чает в котейке и тратит на его лечение по 50 тысяч рублей в месяц. Фото © соцсети

У победителя Евровидения тоже есть любимый пушистый друг, которого тот величаво назвал Соломоном. История появления у Билана кота — душещипательная, мы предупредили. Некогда певец подобрал с улицы котёнка. Тот был не только истощён и обезвожен, но и сильно болен. Выяснилось, что у четвероногого ВИЧ, только называется ВИК, потому что вирус иммунодефицита кошек. До сих пор Дима Билан тратит по 50 тысяч рублей ежемесячно, чтобы поддерживать здоровье питомца. И только посмотрите на этого красавца. Разве по упитанной мордочке и блестящей шёрстке можно сказать, что Соломон беспородный и слаб здоровьем? У усатого даже имеется личный домик с висящими на стенах мини-портретами любимого хозяина.

Лера Кудрявцева и Фофа

В райдере Леры Кудрявцевой прописана отдельная гримёрка для её кота Фофы. Фото © соцсети

У знаменитой ведущей и дивы российского шоубиза Леры Кудрявцевой есть любимец по кличке Фофа. Породы шотландская вислоухая, окраса белый с рыжим. Четвероногий не только "ведёт" страницу в социальных сетях (на минуточку, у него 17,9 тысячи подписчиков), но и понимает хозяев с полуслова. Сама Лера призналась, что не отходит от питомца ни на шаг. Почему же? Был у пушистика пару лет назад случайный побег. Кота искали с волонтёрами и экстрасенсами в лесу несколько дней, а в итоге нашли на соседнем участке — забившегося под стройматериалами. После этого случая иногда в свой райдер Кудрявцева включает личную гримёрку для Фофы, а также кошачий корм и специального сотрудника для присмотра.

Юрий Антонов и 45 кошек

Оказалось, что у композитора Юрия Антонова больше 45 кошек! Фото © соцсети