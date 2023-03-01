Что опасно для жизни делать в ванной и туалете, но каждый так поступал хотя бы раз
Мало кто задумывается о том, что поход в туалет может быть опасен для нашего здоровья! И не только общественный. Даже дома мы часто совершаем ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.
Не закрывать крышку унитаза
Чтобы быть здоровым, всегда закрывайте крышку унитаза. Фото © Shutterstock
Если вы не закрываете крышку унитаза перед смывом, то можете столкнуться с неприятным эффектом — брызгами воды и микробами, которые запросто окажутся на вашей коже, одежде и предметах вокруг туалета. Крышка, как щит, помогает предотвратить распространение бактерий.
Мыть руки недостаточно тщательно
Не мыть руки после туалета опасно для здоровья. Фото © unsplash.com / Claudio Schwarz
Мыть руки после использования туалета — это база. Но не менее важно — делать это правильно. Многие из нас даже не задумываются о таких, казалось бы, мелочах, как скорость и качество действия. Кто-то хвалит себя уже за то, что хотя бы водой сполоснул ладони. Но халатность опасна для здоровья. Чтобы избежать риска остаться с микробами, необходимо мыть руки не менее 20 секунд, используя мыло и тёплую воду. Также нужно не забывать потом тщательно вытирать их полотенцем.
Слишком напрягаться
Если часто напрягаться в туалете, то можно заработать геморрой. Фото © Shutterstock
Чрезмерное напряжение во время "процесса" может вызвать растяжение мышц. А это уже способно привести и к более неприятным последствиям, например появлению геморроя. Недугу очень болезненному и требующему длительного лечения. Если у вас проблемы со стулом, не мучайте себя и не напрягайтесь лишний раз. Пейте больше воды и увеличивайте клетчатку в рационе.
Менять мочалки реже, чем раз в полгода
Чтобы не подвергать себя опасности, меняйте мочалку раз в полгода. Фото © Shutterstock
Мочалки — это один из самых загрязнённых предметов в ванной комнате, которые могут быть домом для бактерий и грибков. Поэтому важно менять их регулярно, а не ждать, пока те износятся или потеряют свою форму. Желательно менять мочалки не реже чем раз в полгода. А если вы пользуетесь губкой, то срок и вовсе сокращается до одного месяца.
Сидеть в телефоне на унитазе
Одна из самых отвратительных и опасных привычек — ходить в туалет с телефоном. Фото © Shutterstock
Многие из нас склонны использовать телефон или сидеть в социальных сетях на унитазе, но это опасно для здоровья. На смартфоны могут попасть бактерии, которые будут распространяться и дальше — вспомните, сколько раз за день вы берёте свой телефон в руки. Сотни! Так и до инфекции недалеко. Кроме того, сидение в туалете слишком долго может привести к проблемам с кровообращением в ногах — приятного тоже мало. Поэтому гаджет с собой лучше не брать или хотя бы дезинфицировать потом каждый раз.
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