Что опасно для жизни делать в ванной и туалете, но каждый так поступал хотя бы раз

Не закрывать крышку унитаза

Чтобы быть здоровым, всегда закрывайте крышку унитаза. Фото © Shutterstock

Если вы не закрываете крышку унитаза перед смывом, то можете столкнуться с неприятным эффектом — брызгами воды и микробами, которые запросто окажутся на вашей коже, одежде и предметах вокруг туалета. Крышка, как щит, помогает предотвратить распространение бактерий.

Мыть руки недостаточно тщательно

Не мыть руки после туалета опасно для здоровья. Фото © unsplash.com / Claudio Schwarz

Мыть руки после использования туалета — это база. Но не менее важно — делать это правильно. Многие из нас даже не задумываются о таких, казалось бы, мелочах, как скорость и качество действия. Кто-то хвалит себя уже за то, что хотя бы водой сполоснул ладони. Но халатность опасна для здоровья. Чтобы избежать риска остаться с микробами, необходимо мыть руки не менее 20 секунд, используя мыло и тёплую воду. Также нужно не забывать потом тщательно вытирать их полотенцем.

Слишком напрягаться

Если часто напрягаться в туалете, то можно заработать геморрой. Фото © Shutterstock

Чрезмерное напряжение во время "процесса" может вызвать растяжение мышц. А это уже способно привести и к более неприятным последствиям, например появлению геморроя. Недугу очень болезненному и требующему длительного лечения. Если у вас проблемы со стулом, не мучайте себя и не напрягайтесь лишний раз. Пейте больше воды и увеличивайте клетчатку в рационе.

Менять мочалки реже, чем раз в полгода

Чтобы не подвергать себя опасности, меняйте мочалку раз в полгода. Фото © Shutterstock

Мочалки — это один из самых загрязнённых предметов в ванной комнате, которые могут быть домом для бактерий и грибков. Поэтому важно менять их регулярно, а не ждать, пока те износятся или потеряют свою форму. Желательно менять мочалки не реже чем раз в полгода. А если вы пользуетесь губкой, то срок и вовсе сокращается до одного месяца.

Сидеть в телефоне на унитазе

Одна из самых отвратительных и опасных привычек — ходить в туалет с телефоном. Фото © Shutterstock